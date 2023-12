Todibo desvela la norma con Messi en los entrenamientos del Barça: «No nos dejaban tocarle»

Jean Clear Todibo ha hablado sobre la norma que existía con Messi en los entrenamientos del Barcelona. El que es a día de hoy uno de los mejores centrales del panorama europeo en el Niza pasó por el Barcelona, pero no tuvo apenas oportunidades allá por 2019. Ahora, el defensa de 23 años ha recordado los privilegios de Leo Messi y cómo debían actuar con él en los entrenamientos del conjunto azulgrana.

«En Barcelona no nos permitían tocar a Messi en los entrenamientos. Suena descabellado, pero es cierto. Teníamos que tener cuidado», explica Todibo sobre la forma de actuar con un Leo Messi que era el gran valuarte del Barcelona. No obstante, ahora el central francés entiende dicha norma impuesta por el club azulgrana. «Es normal, es el mejor, no quieres lastimarlo», recalca.

Pero esta no es la primera vez en la que el francés habla sobre su ex compañero. Allá por 2020, cuando jugaba en las filas del Schalke 04 ya expresaba el sentir de la plantilla con el astro argentino. «Todos sabíamos que no se le podía lesionar. A Messi se le defendía en los entrenamientos con mucho cuidado», confesaba Todibo. «Aprendí mucho junto a Messi e incluso le robé algunos balones, con cuidado de no lastimarle», añadía.

En una entrevista para Ligue 1 Show, Todibo no sólo habla de Messi, sino también del porqué la defensa del Niza es una de las más difíciles de batir de todo el continente (han recibido únicamente cuatro goles en toda la temporada): «No es sólo porque defendemos bien, creo que también es porque atacamos de una manera que nos da mucho control».

Interés de todo Europa

Todibo ha encontrado su lugar en el Niza. Después de pasar prácticamente desapercibido en el Barça, el central francés se ha convertido en actor protagonista del Niza, que es segundo clasificado de la Ligue 1 sólo por detrás del Paris Saint Germain. Son ya dos meses lo que acumula el equipo francés sin recibir un gol y el valor del francés ha subido exponencialmente hasta los 30 millones de euros.

Su buen hacer ha despertado el interés de los grandes equipos europeos, especialmente los de la Premier League que son los que cuentan con el mayor músculo financiero a la hora de acometer este tipo de fichajes.

Han sido tres los clubes ingleses que, de momento, se han interesado por hacerse por sus servicios de cara a este mercado de invierno. Todibo ha sido titular en 11 de los 13 partidos esta temporada y Liverpool, Tottenham y Manchester United se han interesado por él. Ahora, él deberá decidir a qué equipo quiere marcharse, ya sea este mercado invernal o el próximo verano, ya que en pocos meses se celebrará la Eurocopa en Alemania y donde el defensa del Niza tiene grandes posibilidades de formar parte del equipo de Didier Deschamps.