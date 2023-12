Messi desvela el motivo su enfado con Lewandowski durante el Mundial

Leo Messi ha confesado que estaba enfadado con Robert Lewandowski por sus declaraciones en el The Best 2021. De ahí la actitud y el juego del astro argentino durante el cruce entre Argentina y Polonia en octavos de final del Mundial de Qatar 2022, que encaró de forma descarada en varias ocasiones al delantero del Barça. «A mí me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski», comenzó diciendo el futbolista del Inter Miami.

Horas antes de que el capitán de la Albiceleste se pronunciara, Di María ya se había referido a este rifirrafe diciendo que «hasta mi abuela se dio cuenta que Messi encaraba a propósito a Lewandowski en el Mundial. Son cosas de él, que le quedan adentro a veces. Cuando uno habla de él, te la termina tirando en una nota o te lo hace dentro de una cancha. Él habla así, de esa manera. Creo que es normal. Hay gente que a veces no lo respeta y no se dan cuenta que es el mejor jugador de la historia. No hay que decirle nada porque se termina encendiendo y es peor».

Esta guerra comenzó en la gala del Balón de Oro 2021 cuando Leo Messi, tras ganar su séptimo galardón, dijo que el polaco se merecía un Balón de Oro, lamentando que no se llevara el de 2020: «Es un honor para mí pelear con Lewandowski, te mereces un Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo con que fuiste el ganador. Espero que France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. Tienes que tenerlo en tu casa».

Unos meses después, el polaco le recriminó que «pidió un Balón de Oro para mí pero no me votó para el The Best». Esa fue la frase de Lewandowski que mosqueó a Messi: «A mí me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski. Porque yo cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó. Estaba molesto, creí que no correspondía lo que dijo. Estaba caliente. Lo volví a gambetear porque era él», dijo el argentino en ESPN.

Todo arreglado tras el Mundial

Lo sucedido en el encuentro entre Argentina y Polonia llamó la atención de los aficionados, aunque Messi reconoció que al acabar el Mundial hablaron y lo solucionaron todo: «Tuvimos una charla. Y estuvimos de acuerdo en que todo fue un malentendido. Ignoré todas las cosas pasadas porque era Robert, y nos fue bien. Luego él también se fue a Barcelona. Hablamos mucho sobre el club, la ciudad, etc.»

Así, el enfrentamiento entre Lewandowski y Messi ya es historia según Leo. Los dos cracks lo aclararon todo tras el Mundial de Qatar, según ha explicado Messi en estas declaraciones. Ambos se dieron las explicaciones pertinentes y dejaron el tema zanjado. De hecho, como explica el jugador del Inter Miami terminaron hablando del Barcelona, el club en el que ha estado Leo durante toda su carrera hasta que se marchó en verano de 2021.