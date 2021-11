Lionel Messi sorprendió con su discurso tras ser coronado con el Balón de Oro 2021, su séptimo galardón del premio de France Football. El astro argentino agradeció a sus seres queridos y compañeros su ayuda para conseguir el objetivo y tuvo un bonito gesto con el segundo clasificado, un Robert Lewandowski para el que Messi pidió que la revista le diera el Balón de Oro que merece, correspondiente a 2020.

«Es increíble volver a estar aquí, hace dos años dije que eran mis últimos años y ahora me toca estar otra vez acá. Me empezaron a preguntar cuándo era la fecha de mi retirada y hoy me toca estar en París y estoy muy feliz de estar acá y muy ilusionado. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuanto me queda pero espero que sea mucho porque amo el fútbol», afirmó Messi, hablando de su retirada.

Acto seguido, Messi pasó a compartir su lista de agradecimientos, en los que destacó a la selección argentina y sus integrantes. «Quiero agradecer a todos mis compañeros del Barcelona, del París y muy especialmente al cuerpo técnico de la selección argentina, varias veces me tocó ganar este premio y tenía la sensación de que me faltaba algo, tenía una espinita clavada y pude este año lograr el sueño que tanto esperaba, después de tantos tropezones llegó. Este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América y compartirlo con mis compañeros de la selección, con mis compañeros en el Barcelona y ahora los del París».

«Está mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mi papá, mi mamá, sobrino, cuñado, es la primera vez que me toca ganarlo estando en esta ciudad así que ahora iremos a celebrar. Quiero decirle a Robert que es un honor pelear con él, creo que te mereces tu Balón de Oro, creo que France Football debería darte tu Balón de Oro como mereciste el año pasado, no se pudo hacer por la pandemia pero creo que debes tenerlo en tu casa», destacó, sobre Robert Lewandowski.