Leo Messi es el ganador del Balón de Oro 2021. El argentino sigue rompiendo récords y alcanzando registros que parecen difícilmente superables en el futuro. A sus 34 años vuelve a ser reconocido como el mejor jugador del mundo y ya tiene siete pelotas doradas en sus vitrinas, dos más que Cristiano Ronaldo, el siguiente más laureado en la historia de este galardón que entrega anualmente France Football.

El trofeo corona uno de los años más convulsos en la carrera de Leo Messi, el único en el que cambió de club. Abandonó el FC Barcelona, al que llegó siendo un niño y se marchó como el mejor jugador en la historia del club azulgrana, y aterrizó en el Paris Saint-Germain, donde se le ve cada vez más asentado después de un lógico periodo de adaptación. De hecho, viene de dar un recital de asistencias de gol ante el Saint-Ettiene, tres concretamente, que confirman su asentamiento en el club galo.

Messi ganó su primer Balón de Oro en 2009, cuando inició una racha de cuatro consecutivos hasta 2012. El más sorprendente fue el de 2010, ya que España ganó el Mundial de Sudáfrica y Andrés Iniesta y Xavi Hernández se tuvieron que conformar con el Balón de Plata y el Balón de Bronce, respectivamente, por detrás de su compañero de equipo en aquel momento.

Posteriormente, el atacante argentino repitió Balón de Oro en 2015 y 2019 y ahora, después de que el premio fuera declarado desierto en 2020 debido a la pandemia, extiende su reinado tras un año donde su mayor logro fue levantar el primer título de su carrera con la selección argentina.

Su primer título con Argentina

Después de toda un carrera de sinsabores con la albiceleste y un total de cuatro finales perdidas, una de Mundial (2014) y tres de Copa América (2007, 2015 y 2016), Messi al fin ganó un título de selecciones en julio tras tumbar en la final a Brasil con un gol de su amigo y ahora compañero de equipo Ángel di María. En el horizonte todavía le queda una última oportunidad de ganar un Mundial en Qatar 2022.

Menos exitosa fue la temporada de Messi con el Barcelona de Ronald Koeman, donde su botín se redujo a una Copa del Rey, pero a nivel individual volvió a brillar y anotó 30 goles en la Liga española para alzarse con el octavo Trofeo Pichichi de su carrera, otra de sus plusmarcas con aspecto de insuperable.

El objetivo actual de Messi es guiar al Paris Saint-Germain a la primera Liga de Campeones de su historia al frente de un poderoso equipo donde comparte vestuario con otras grandes estrellas como Kylian Mbappé, Neymar o Sergio Ramos. Si consigue ese objetivo y lo hace siendo importante, se ganará el permiso a soñar con un octavo Balón de Oro.

«No sé cuánto me queda»

Tras recoger el trofeo, Messi reconoció que es «increíble» volver a conseguirlo y no quiso poner fecha al final de su carrera. «Me empezaron a preguntar cuándo era la fecha de mi retirada y hoy me toca estar en París y estoy muy feliz de estar acá y muy ilusionado. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda pero espero que sea mucho porque amo el fútbol», deseó.

Además, el argentino quiso acordarse de los tres equipos cuya camiseta ha defendido este año. «Quiero agradecer a todos mis compañeros del Barcelona, del París y muy especialmente al cuerpo técnico de la selección argentina, varias veces me tocó ganar este premio y tenía la sensación de que me faltaba algo, tenía una espinita clavada y pude este año lograr el sueño que tanto esperaba, después de tantos tropezones llegó», recordó.