El PGA Tour se carga a Jon Rahm tras su fichaje por Arabia Saudí

Jon Rahm ya ha pagado la primera consecuencia de su multimillonario fichaje por el circuito de golf de Arabia Saudí. El PGA Tour, la competición donde participaba hasta ahora, ha suspendido al golfista español con efecto inmediato. Además, ha anulado sus resultados durante la temporada 2022-23, en la que conquistó un total de cuatro títulos en este circuito que no contarán en la lista de puntos que establece la elegibilidad para la temporada 2024. Así, también ha quedado eliminado del ranking de puntos para la Copa FedEx.

El PGA Tour envió este lunes una comunicación oficial a todos sus jugadores en las que anunciaba la suspensión de Rahm, número tres del ranking mundial. De esta forma, la competición aplicaba la normativa que introdujo como reacción al lanzamiento del circuito LIV, impulsado por Arabia Saudí y que ha provocado un terremoto en el golf profesional.

Dichas reglas «garantizan que los miembros suspendidos no afecten negativamente la elegibilidad para torneos de otros jugadores, su posición en las clasificaciones de prioridad o la elegibilidad para competir en las eliminatorias y los eventos exclusivos».

Además, el PGA Tour añadió que la elegibilidad final se determinará el 31 de diciembre, lo que deja abierta la posibilidad de que otros jugadores puedan ascender en la clasificación en caso de que haya más deserciones rumbo al circuito LIV, según informa el medio especializado Golf Digest.

La semana pasada, Jon Rahm logró asegurarse su futuro y el de unas cuantas generaciones de su familia tras firmar uno de los acuerdos más bestiales en toda la historia del deporte mundial. El golfista español, después de mucho tiempo desoyendo los cantos de sirena de Arabia Saudí, finalmente sucumbía a los petrodólares y rubricó su contrato de unos 500 millones de euros con el circuito LIV Golf.

Rahm, rumbo a Arabia

El propio jugador de Barrika apareció en la cadena estadounidense FOX News para hacer el anuncio oficial en una entrevista en directo. «Después de todos los rumores, puedo decir que me he unido a LIV Golf. No es una decisión fácil, he tenido una gran carrera, hay muchas cosas que puede ofrecer LIV Golf, empezando por jugar en equipo. Como profesional no tienes esa ocasión y es muy divertido jugar por algo más que por ti. LIV Golf ha hecho crecer y refresca el mundo del golf», dijo.

El rumor de las últimas semanas se confirmaba finalmente, por imposible que pudiera parecer hace no mucho. Rahm, uno de los mejores golfistas del mundo los últimos cinco años y con calidad como para estar arriba muchos años más, aceptaba la oferta del LIV Golf, el circuito saudí fundado en 2021 a golpe de talonario.

Phil Mickelson, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Cameron Smith, o el español Sergio García y los ingleses Lee Westwood e Ian Poulter son algunas de las figuras del LIV Golf con las que se reencontrará el jugador vasco y que también decidieron abandonar el PGA Tour. Los árabes también tentaron a Tiger Woods antes de confirmar el fichaje de Rahm, héroe de la última Ryder Cup ganada por Europa en Roma el pasado septiembre.