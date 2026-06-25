Toñi Moreno cae en su propia trampa en ‘El Hormiguero’: a punto de desnudarse por ‘culpa’ de Pablo Motos tras una apuesta

Toñi Moreno ha ido por primera vez a divertirse a El Hormiguero y casi hace de todo menos divertirse. La presentadora ha caído en su propia trampa después de hacer una apuesta por la que ha prometido desnudarse en caso de conseguir el objetivo fijado, sin calibrar cuáles eran sus opciones reales de lograrlo. Ella misma ha confesado a Pablo Motos en el programa de Antena 3 que se estaba «descomponiendo» de puro nerviosismo.

Pablo Motos ha dejado a cuadros a Toñi Moreno al referirse a una apuesta de la presentadora con Paz Padilla, a la que recibió en su programa de Canal Sur El Hilo Verde, por la que asumió el reto de desnudarse en caso de alcanzar la cifra de un millón de seguidores en Instagram.

Aunque en un primer momento ha bromeado con Pablo Motos por el «poco interés» que ha generado su desnudo al haber subido apenas una decena de seguidores -«me siguieron 10, hay cero interés en este país en verme desnuda»-, la risa se ha desdibujado de su rostro cuando el presentador de El Hormiguero ha señalado el poder del espacio de Antena 3 por la cantidad de espectadores que lo siguen.

Toñi Moreno tragaba saliva mientras Pablo Motos invitaba a la audiencia a seguir en masa su perfil en Instagram, donde al comienzo del programa tenía 940.000 seguidores. La cifra se ha disparado de manera inmediata, con 2.912 nuevos del tirón (y más de 8.500 en menos de un minuto), ante la atónita mirada de la andaluza, que ha mantenido la tensión a lo largo de la entrevista, durante la que se han hecho reiteradas actualizaciones de su número de followers. Con cada actualización, la sonrisa era más nerviosa.

«¿Tú quieres que yo me despelote aquí esta noche? Venga, sí, yo me desnudo», ha pronunciado la presentadora, que también se ha definido, entre risas, como «la primera influencer senior que pide no tener seguidores».

Al finalizar el programa, Toñi Moreno ha respirado aliviada, al ver que se ha quedado cerca, pero que no ha alcanzado el millón. Ha salido del plató con 979.907 seguidores. Aunque lo cierto es que, apenas 20 minutos después, ya tenía 988.000 y su promesa era desnudarse en redes. Seguramente tenga que hacerlo gracias al empujón de El Hormiguero y, sobre todo, de Pablo Motos. Culpable.