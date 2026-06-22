Josema Yuste critica en ‘El Hormiguero’ la ausencia de homenajes a Tip porque era de derechas: «La izquierda se quiere apoderar de la cultura»

Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem han visitado El Hormiguero para honrar junto a Pablo Motos a Luis Sánchez Polack (Tip, de Tip y Coll) en el centenario de su nacimiento. Aprovechando las referencias a estos dos humoristas, que formaban pareja estando en polos opuestos ideológicos cuando la televisión aún se emitía en blanco y negro, el cómico de Martes y Trece ha denunciado que en España no se haya hecho ningún homenaje a Tip porque era de derechas.

Pablo Motos ha señalado cómo Tip -el alto de la pareja- «era de derechas y Coll de izquierdas, y no pasaba nada», y ha subrayado que la situación del dúo cómico que arrasó, especialmente, en la década de los 70 sería impensable en la actualidad, en un país tan «polarizado».

Yuste ha aprovechado el comentario del presentador de Antena 3 para reivindicar que el humor esté por encima de «este tipo de gilipolleces», porque es un arma que «puede con todo y debe poder con todo». Sin embargo, el cómico de Martes y Trece ha cargado contra quienes lo instrumentalizan políticamente, especialmente del lado de la izquierda.

«El humor, el arte y la cultura no pertenecen a la izquierda ni a la derecha. El humor, el arte y la cultura nos pertenecen a nosotros, y nosotros se lo brindamos al público», ha declarado. A continuación, ha aclarado la razón por la que ha sentido la necesidad de verbalizarlo: «Lo digo porque parece que la izquierda se quiere apoderar del arte y la cultura».

Josema Yuste ha subrayado la falacia de que se asocien inconscientemente los conceptos cultura y arte con la ideología de izquierdas, y ha utilizado a modo de ejemplo, precisamente, a Tip. «Eso es absolutamente falso e hipócrita; hay grandes artistas, como Tip, que era de derechas y era el más grande», ha sentenciado.

Por su parte, Leo Harlem ha rematado el discurso de Josema Yuste indicando que, en lo que respecta a los artistas, al público «lo último que le importa» es si son de derechas o de izquierdas: «Te gustaba ver a Paco Rabal en un teatro, o verlo actuar con Arturo Fernández». Paco Rabal era abiertamente comunista, mientras que Arturo Fernández era de derechas, posturas que no impidieron que los actores entablaran una amistad. «El problema es no disfrutar y ver todo con una posición previa», ha matizado.

Finalmente, Josema Yuste ha denunciado que sólo El Hormiguero haya tenido el gesto de homenajear a Tip en el centenario de su nacimiento, y ha achacado esa ausencia de reconocimiento a la política. «Quiero agradecer este homenaje a Tip, ya era hora de que se le hiciera en este país».

Para concluir, el cómico ha recordado que a otros artistas sí que se les ha homenajeado, pero se da la circunstancia de que se trata de figuras de izquierdas. «Está muy bien que se le hiciera a Gila, porque era otro grande del humor, ¿me entiendes, no? Era injusto que a Tip, porque no fuera un artista que se definiera como de izquierdas, no se le hiciera un homenaje», ha sentenciado.