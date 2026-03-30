Josema Yuste: «Belarra es una facha, llamar ‘despreciable’ a quien da trabajo es de muy pocas luces»

Josema Yuste nunca ha sido esquivo con las preguntas sobre la política y tampoco las ha eludido para hablar sobre el término «facha» y el mal uso que se le da en la actualidad, y en ese contexto se ha referido a Ione Belarra. El humorista, parte de Martes y Trece hasta el año 1999 (junto a Millán Salcedo) ha explicado por qué la «facha» es en realidad, a su juicio, Ione Belarra, a pesar de que la diputada de Podemos acostumbra a endosar ese término a sus rivales políticos.

Al mencionar a Belarra, Josema Yuste ha hecho alusión a las palabras de la portavoz de Podemos en el Congreso, con las que se refirió en el hemiciclo a Juan Roig. Catalogó al presidente de Mercadona como un «ser despreciable» por estar a la cabeza de un «monopolio» de la alimentación en España, según su discurso.

Además, la líder de Podemos invitó a construir una «distribuidora de alimentación pública que evite, como estamos viendo en España en el caso de Mercadona, con Juan Roig a la cabeza, que tengan pingües beneficios». Anteriormente, Belarra definió a Roig como «un especulador, un usurero, que se aprovecha de una situación de crisis para hacerse oro» y un «capitalista despiadado» al que hay que «frenarle los pies».

Josema Yuste se ha referido a estos reiterados insultos de Belarra al presidente de Mercadona y a cómo, opina, la que representa en realidad lo que es ser «facha» es ella. «Ione Belarra para mí es una facha, por ejemplo. Una señora que dice que Juan Roig es un ser despreciable, aparte de imbécil, es una facha», ha valorado el humorista.

El cómico ha añadido que «es de tener muy pocas luces llamar ser despreciable a una persona que da miles de puestos de trabajo, que trata a sus empleados mejor que ningún otro empresario», y ha rematado en el podcast The Chit Chat Club: «¿Cómo puedes odiar a una persona que genera miles de puestos de trabajo y riqueza en tu país? Es que hay que ser idiota».

Yuste ha subrayado que «la gente que no está de acuerdo» con él acostumbra a decir que es «extremista o un facha», y sostiene que es «de centro derecha»: «Me da igual lo que piensen de mí, sé que soy una persona absolutamente normal, tolerante, demócrata» y ha desarrollado que «realmente, el que dice facha al que piensa diferente es porque el facha es él, el intolerante es él».

Asimismo, ha reafirmado que no confía el voto a ningún partido de izquierdas. «Lo he dicho siempre, no votaré jamás a un partido de izquierda. Respeto a la gente que es del PSOE, Sumar o Podemos, cada uno puede pensar lo que quiera (…) Lo que me molesta es que Sánchez y muchos de sus socios nos llamen fachas o los malos, como dijo Montero, a los que no pensamos como ellos», ha matizado.

El propio Juan Roig contestó a Ione Belarra días después de sus palabras en el Congreso, y lo hizo con los números en la mano, durante la presentación de los últimos resultados de Mercadona. Detalló que la facturación alcanzó los 41.858 millones de euros y un beneficio neto de 1.729 millones, con una creación de 5.000 nuevos empleos.

Roig especificó que Mercadona pagó en impuestos 1.738 millones de euros «de los cuales 469 millones han correspondido al Impuesto sobre Sociedades, 202 millones a otros impuestos y tasas y 1.067 millones a cotizaciones a la Seguridad Social», a los que habría que sumar las cantidades del IRPF que pagan a sus más de 100.000 trabajadores.

Por todos estos números, puntualizó Roig, «la sensación es que la gestión de los servicios públicos es muy mejorable», por lo que pidió a los políticos que «gestionen mejor» los impuestos.

«Nosotros estaríamos encantados del IVA cero. Nos encantaría que tanto el Gobierno español como el portugués decretasen el IVA cero. En alimentación creo que estaría muy bien, pero no depende de nosotros», sentenció.