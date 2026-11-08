Alcaraz gana lo que se le resistió a Nadal y es el segundo tenista español que lo consigue: así queda el palmarés del Masters 1000 de París

El Masters 1000 de París, disputado bajo techo en pista dura, tiene como máximo dominador histórico a Novak Djokovic, con 7 títulos. Le siguen figuras como Boris Becker y Marat Safin con tres trofeos, y leyendas como Pete Sampras y Andre Agassi con dos. Para el tenis español, excepto por los retos de Ferrer y Alcaraz, ha sido históricamente uno de los torneos más esquivos. En toda la historia del torneo, los tenistas españoles han disputado 5 finales individuales, con un balance de 1 victoria y 3 derrotas.

En 1986, Sergio Casal perdió frente a Boris Becker por 6-4, 6-3 y 7-6; en 2007, Rafael Nadal fue superado por David Nalbandian por 6-4 y 6-0; en 2012, David Ferrer se proclamó campeón tras vencer a Jerzy Janowicz por 6-4 y 6-3; y en 2013, el propio Ferrer cayó ante Novak Djokovic por 7-5 y 7-5, siendo así David Ferrer el único tenista español en coronarse en París-Bercy. Ahora se añade el tirunfo de Carlos Alcaraz sobre Ben Shelton.

Carlos Alcaraz se lleva un importante premio económico tras proclamarse campeón del Masters 1000 de París 2026. El tenista español recibe un total de 974.370 euros por levantar el título en la capital francesa, una recompensa que convierte su triunfo en uno de los más lucrativos de la temporada. El torneo parisino, último Masters 1000 del calendario, cuenta este año con una dotación económica total de 6.309.095 euros.

De esa cantidad, casi un millón está reservado para el vencedor del cuadro individual. Además del premio económico, Alcaraz suma 1.000 puntos para el ranking ATP, un botín deportivo de enorme importancia de cara a la clasificación mundial y al cierre de la temporada. La diferencia económica respecto al finalista también es considerable.

El subcampeón recibe 532.120 euros, por lo que el campeón obtiene 442.250 euros más que el jugador que pierde la final. De esta manera, el triunfo en París supone para Alcaraz una doble recompensa: un nuevo título de prestigio en su palmarés y un ingreso de casi un millón de euros. Una cifra que refleja la dimensión económica de los grandes torneos del circuito profesional.

Así queda el palmarés del Masters 1000 de París

1986 – Boris Becker

1987 – Tim Mayotte

1988 – Amos Mansdorf

1989 – Boris Becker

1990 – Stefan Edberg

1991 – Guy Forget

1992 – Boris Becker

1993 – Goran Ivanišević

1994 – Andre Agassi

1995 – Pete Sampras

1996 – Thomas Enqvist

1997 – Pete Sampras

1998 – Greg Rusedski

1999 – Andre Agassi

2000 – Marat Safin

2001 – Sébastien Grosjean

2002 – Marat Safin

2003 – Tim Henman

2004 – Marat Safin

2005 – Tomáš Berdych

2006 – Nikolay Davydenko

2007 – David Nalbandian

2008 – Jo-Wilfried Tsonga

2009 – Novak Djokovic

2010 – Robin Söderling

2011 – Roger Federer

2012 – David Ferrer

2013 – Novak Djokovic

2014 – Novak Djokovic

2015 – Novak Djokovic

2016 – Andy Murray

2017 – Jack Sock

2018 – Karen Khachanov

2019 – Novak Djokovic

2020 – Daniil Medvedev

2021 – Novak Djokovic

2022 – Holger Rune

2023 – Novak Djokovic

2024 – Alexander Zverev

2025 – Jannik Sinner

2026 – Carlos Alcaraz