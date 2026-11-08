Alcaraz gana lo que se le resistió a Nadal y es el segundo tenista español que lo consigue: así queda el palmarés del Masters 1000 de París
David Ferrer ya no es el único tenista español que ha reinado en París
Se embolsa también un premio económico que roza el millón de euros
El Masters 1000 de París, disputado bajo techo en pista dura, tiene como máximo dominador histórico a Novak Djokovic, con 7 títulos. Le siguen figuras como Boris Becker y Marat Safin con tres trofeos, y leyendas como Pete Sampras y Andre Agassi con dos. Para el tenis español, excepto por los retos de Ferrer y Alcaraz, ha sido históricamente uno de los torneos más esquivos. En toda la historia del torneo, los tenistas españoles han disputado 5 finales individuales, con un balance de 1 victoria y 3 derrotas.
En 1986, Sergio Casal perdió frente a Boris Becker por 6-4, 6-3 y 7-6; en 2007, Rafael Nadal fue superado por David Nalbandian por 6-4 y 6-0; en 2012, David Ferrer se proclamó campeón tras vencer a Jerzy Janowicz por 6-4 y 6-3; y en 2013, el propio Ferrer cayó ante Novak Djokovic por 7-5 y 7-5, siendo así David Ferrer el único tenista español en coronarse en París-Bercy. Ahora se añade el tirunfo de Carlos Alcaraz sobre Ben Shelton.
Carlos Alcaraz se lleva un importante premio económico tras proclamarse campeón del Masters 1000 de París 2026. El tenista español recibe un total de 974.370 euros por levantar el título en la capital francesa, una recompensa que convierte su triunfo en uno de los más lucrativos de la temporada. El torneo parisino, último Masters 1000 del calendario, cuenta este año con una dotación económica total de 6.309.095 euros.
De esa cantidad, casi un millón está reservado para el vencedor del cuadro individual. Además del premio económico, Alcaraz suma 1.000 puntos para el ranking ATP, un botín deportivo de enorme importancia de cara a la clasificación mundial y al cierre de la temporada. La diferencia económica respecto al finalista también es considerable.
El subcampeón recibe 532.120 euros, por lo que el campeón obtiene 442.250 euros más que el jugador que pierde la final. De esta manera, el triunfo en París supone para Alcaraz una doble recompensa: un nuevo título de prestigio en su palmarés y un ingreso de casi un millón de euros. Una cifra que refleja la dimensión económica de los grandes torneos del circuito profesional.
Así queda el palmarés del Masters 1000 de París
1986 – Boris Becker
1987 – Tim Mayotte
1988 – Amos Mansdorf
1989 – Boris Becker
1990 – Stefan Edberg
1991 – Guy Forget
1992 – Boris Becker
1993 – Goran Ivanišević
1994 – Andre Agassi
1995 – Pete Sampras
1996 – Thomas Enqvist
1997 – Pete Sampras
1998 – Greg Rusedski
1999 – Andre Agassi
2000 – Marat Safin
2001 – Sébastien Grosjean
2002 – Marat Safin
2003 – Tim Henman
2004 – Marat Safin
2005 – Tomáš Berdych
2006 – Nikolay Davydenko
2007 – David Nalbandian
2008 – Jo-Wilfried Tsonga
2009 – Novak Djokovic
2010 – Robin Söderling
2011 – Roger Federer
2012 – David Ferrer
2013 – Novak Djokovic
2014 – Novak Djokovic
2015 – Novak Djokovic
2016 – Andy Murray
2017 – Jack Sock
2018 – Karen Khachanov
2019 – Novak Djokovic
2020 – Daniil Medvedev
2021 – Novak Djokovic
2022 – Holger Rune
2023 – Novak Djokovic
2024 – Alexander Zverev
2025 – Jannik Sinner
2026 – Carlos Alcaraz