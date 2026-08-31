El Castilla perdona al Teruel en su estreno

El Real Madrid Castilla perdonó al Teruel en su estreno (0-0). El filial madridista no fue capaz de pasar del empate pese a que tuvo un penalti para adelantarse al final de la primera parte. Rachad Fettal lo falló y el marcador no se movió. El equipo aragonés terminó con uno menos por la expulsión de Christos Belenovis en el 90′, pero a los de Julián López les faltó tiempo para hacer ese gol de la victoria.

El Teruel comenzó con más intensidad, pero el filial blanco dispuso de una gran oportunidad para adelantarse antes del descanso, cuando Zarco detuvo el penalti lanzado por Fettal. El ritmo disminuyó tras la reanudación, aunque se mantuvo la exigencia física. Los merengues lo intentaron hasta el final, pero el marcador no se movió y el Castilla sumó un punto en su primer compromiso del curso en el grupo 2 de Primera Federación.

El Teruel imprimió más intensidad en los primeros compases del encuentro, pero los blancos consiguieron contener la presión inicial. Álvaro Leiva fue el primero en intentarlo con un remate raso en el 8′. Siete minutos después, el delantero no pudo finalizar la jugada tras un gran gesto individual de Alexis Ciria. En el 17′, Albisua marcó para el Teruel, pero el colegiado anuló el tanto porque el balón había salido por la línea de fondo.

El conjunto aragonés siguió generando peligro por las bandas, aunque Sergio Mestre respondió con buenas intervenciones para mantener el empate. El Castilla aumentó el ritmo en ataque en el tramo final de la primera parte y, en el 39′ el árbitro señaló una mano dentro del área tras un disparo de Oscar Naasei, debutante tras fichar procedente del Granada. Jorge Tárraga mantuvo su decisión tras revisar la jugada en el FVS, pero Zarco detuvo el penalti que lanzó Rachad y la igualdad se mantuvo al descanso.

El Castilla lo busca hasta el final

El ritmo disminuyó tras la reanudación y no hubo oportunidades reseñables en los primeros minutos. Daniel Yáñez lo intentó en el 70’’con un remate desde la frontal que se fue desviado. Pese al desgaste físico, el Castilla fue en busca de la victoria. En el 81′, Mesonero probó con un lanzamiento de falta que no encontró portería.

Cinco minutos después, Yáñez sacó un potente remate dentro del área, pero Zarco evitó el tanto madridista con una buena intervención. Los blancos dieron un último arreón en ataque tras la expulsión de Belenovis, pero el Teruel se hizo fuerte en defensa y el encuentro finalizó sin goles.