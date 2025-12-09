La Comunidad de Madrid está realizando nuevos análisis ante la aparición de un numeroso grupo de cigüeñas halladas muertas en el río Manzanares, a la altura de Perales del Río y La Marañosa, en el término municipal de Getafe.

Este nuevo foco de gripe aviar en Madrid ha activado el protocolo de emergencia sanitaria, con muestras enviadas al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mientras se espera confirmación de los resultados.

Primeras analíticas

Las primeras analíticas realizadas hace unos días confirmaron el resultado positivo en influenza aviar de baja patogenicidad, que no conlleva la necesidad de notificar el foco oficialmente.

Sin embargo, ante la aparición de un grupo numeroso de ejemplares fallecidos, se ha solicitado un nuevo diagnóstico en el Laboratorio Central de Veterinaria. El ejecutivo autonómico ya está aplicando las medidas para focos de gripe aviar de alta patogenicidad, siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio, al igual que ha hecho en casos anteriores.

Medidas preventivas

Estas medidas incluyen todas las restricciones en vigor establecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entre ellas destacan la prohibición de la cría de patos y gansos junto con otras especies de aves de corral, la cría de aves de corral al aire libre, la limitación de visitas a instalaciones de crías y el control del suministro de agua para asegurar que no ha sido contaminada por aves silvestres.

El Cuerpo de Agentes Forestales y el de Bomberos de la Comunidad de Madrid se están ocupando de la retirada de cadáveres, empleando para ello equipos de protección individual.

Se han utilizado trajes desechables, mascarillas y protección ocular para evitar adquirir esta variante del virus. Una empresa autorizada recoge los ejemplares fallecidos y los traslada a una planta de transformación, donde son destruidos siguiendo estrictos protocolos sanitarios.

Contexto epidemiológico

España ha notificado 14 focos de gripe aviar en aves de corral desde el 1 de julio de 2025, distribuidos en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid y Castilla y León.

Además, se han detectado 87 casos en aves silvestres en 13 comunidades autónomas, afectando principalmente a cigüeñas blancas, grullas, garzas reales y gaviotas patiamarillas. La situación en Madrid ha registrado múltiples casos en municipios como San Martín de la Vega, Chinchón, Torres de la Alameda y Getafe.

A nivel europeo, la temporada 2025-2026 ha registrado 209 focos en aves de corral, 50 en aves cautivas y 1.512 en aves silvestres, siendo Alemania, Francia e Italia los países más afectados. El número de casos notificados en Europa ha aumentado considerablemente en las últimas dos semanas, con 755 casos desde el 1 de noviembre, lo que ha elevado el nivel de riesgo continental.

Confinamiento nacional

Este aumento de casos, junto con la previsión de bajada de temperaturas y la llegada de aves migratorias a zonas de humedales, llevó al Gobierno a ampliar el confinamiento de aves de corral a toda España mediante la Orden APA/1288/2025, publicada el 13 de noviembre.

La medida afecta a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o que produzcan carne o huevos para venta directa al consumidor.

Transmisión a humanos

Esta gripe se podría contagiar a humanos a través de las mucosas, con un efecto similar al de la gripe estacional, si bien en Europa no se han constatado casos de transferencia por contacto directo. Tampoco se puede adquirir por el consumo de productos derivados de las aves, según confirman las autoridades sanitarias.

En el supuesto de que se confirmen los resultados de alta patogenicidad del nuevo foco en el Manzanares, se notificará la existencia de este brote a la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE). Además, se reforzarán las medidas de comunicación y vigilancia a los ayuntamientos de la zona afectada, así como al Cuerpo de Agentes Forestales y al Seprona para prevenir la expansión del virus.