Adiós a los rieles de las ventanas sucios con este truco: relucientes al instante

Sabemos que en los rieles de las ventanas se acumula muchísima suciedad, y lo peor de todo es que quitarla no es nada fácil. Podemos ayudarnos de un pincel, pero nunca nos queda tan bien como nos gustaría. También hay quienes utilizan un secador para sacar la suciedad de los rieles, pero de esta manera se esparce por todas partes. Por suerte, hay una alternativa más, y la hemos conocido de la usuaria de TikTok, Annie Mendez, que comparte en su perfil numerosos consejos de limpieza y belleza.

En uno de sus últimos vídeos, ha respondido a la siguiente pregunta que le hizo uno de sus seguidores: «¿Cómo hacer para limpiar los rieles de puertas y ventanas sin aspiradora?». Es una cuestión que todos nos hemos planteado alguna vez, y Annie nos muestra un trucazo para dejar los rieles de las ventanas impolutos.

Una solución casera y versátil que no ha tardado en hacerse viral en la red social. Annie coloca un estropajo sobre la guía de la ventana que desea limpiar y marca la esponja con un rotulador para identificar las áreas donde se encuentran las rebabas del metal. Luego, utilizando un cuchillo o un cúter, corta hendiduras en la esponja siguiendo las marcas. Esto permite que el estropajo encaje perfectamente en el riel.

A continuación, humedece el riel de la ventana con un producto de limpieza suave o una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio y pasa el estropajo con agua. Esta técnica permite limpiar el riel con una sola pasada en aproximadamente tres segundos. ¡Es muy fácil!

Más trucos para limpiar los rieles

Es fácil descuidar la limpieza de los rieles de las ventanas. Con frecuencia solemos olvidarnos de limpiarlos y, con el tiempo, termina acumulándose mucha suciedad e impurezas. En consecuencia, los rieles se atascan y las ventanas no se abren con la misma facilidad.

También podemos limpiar los rieles sucios de las ventanas con bicarbonato de sodio y vinagre blanco siguiendo estos pasos:

Aspiramos el polvo y la suciedad grande de los rieles o utiliza un secador de pelo para desplazar la suciedad a lugares más accesibles. Esparcimos bicarbonato de sodio a lo largo de los rieles y luego vertemos vinagre blanco en la botella de spray. La mezcla creará una pasta efervescente. Retiramos los restos con un trapo de microfibra ligeramente húmedo. Si la suciedad persiste, repetimos el proceso y utilizamos un cepillo de dientes para frotar las áreas más difíciles.

El agua oxigenada es útil para eliminar el moho de los rieles. Mezclamos una pequeña cantidad de agua oxigenada con agua en una botella spray. Rociamos la mezcla sobre el riel y dejamos que actúe unos minutos para aflojar la suciedad. Limpiamos ventana con un paño o trapo de microfibra y repetimos el proceso si es necesario. Para manchas persistentes, podemos usar un cuchillo de untar o un cepillo de dientes viejo para eliminarlas.

Para limpiar los rieles de las ventanas de aluminio sin que se oxiden, podemos preparar una solución mezclando partes iguales de vinagre blanco y agua en una botella pulverizadora limpia. Rociamos esta mezcla y coloca mosun trapo de microfibra encima para absorber el líquido hasta que esté seco.

Un método sencillo y efectivo para limpiar los rieles de las ventanas es utilizar agua tibia con jabón, preferiblemente de lavavajillas. Comenzamos aspirando para eliminar la mayor cantidad de suciedad. Luego, preparamos una mezcla de agua tibia con jabón en una botella de spray, rociamos esta solución sobre los rieles y dejamos que el jabón actúe. Finalmente, retiramos la mezcla con un trapo de microfibra para que los rieles queden impecables.

Así no entrará frío por las ventanas

Si además de tener las ventanas relucientes consigues aislarlas del frío, ganarás en calidad de vida.

Una usuaria ha compartido un video en TikTok que rápidamente se volvió viral, explicando un truco muy simple para calentar la casa en invierno sin tener que gastar una fortuna en calefacción.

Este ingenioso truco evita la pérdida de calor y la entrada de frío, y cualquiera de nosotros puede ponerlo en práctica. Todos conocemos la importancia de tener ventanas que ajusten bien y protejan del exterior, pero en ocasiones, como en pisos antiguos, no hay aislantes modernos ni cerramientos.

Es aquí donde entra en escena el truco que se ha difundido rápidamente en TikTok. Consiste en evitar que el frío del invierno entre por las ventanas utilizando simplemente un poco de plástico. La usuaria que compartió el video asegura que esto ayuda a conservar el calor generado en el hogar.

La técnica es tan sencilla como utilizar un tipo de plástico aislante para ventanas. Solo hay que pegarlo y, para asegurar que quede bien sin burbujas de aire, utilizar un adhesivo y luego un secador. Cuando llega el momento de quitar el plástico, basta con usar un secador para que el adhesivo pierda fuerza y así despegar el aislante con facilidad.