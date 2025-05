Granollers, el trabajador silencioso del Mutua Madrid Open: «A los 39 años se puede seguir jugando»

Granollers aparece sonriente por las tripas de La Caja Mágica. Bromea con su edad. «Hasta los 50 no sé, pero a los 39 ya te digo que sí se puede jugar». El catalán es el último reducto de un tenis, el español, que se apaga en el actual Mutua Madrid Open. Alcaraz y Badosa, principales bazas, no compitieron por lesión y la pléyade de tenistas patrios fueron cayendo en las primeras rondas. Granollers se mantiene en pie junto a Zeballos, con quien ya ha alcanzado la semifinal en dobles.

«Se nos suele dar bien. Me encanta venir aquí, para nosotros es muy especial. Hemos sacado un gran resultado, aunque esto no ha terminado. Queremos seguir intentándolo, seguir este camino que estamos haciendo y hacerlo de esta manera de jugar y ver hasta donde nos lleva. Hemos vivido un inicio difícil de temporada para nosotros por las lesiones pero vamos encontrando la forma», aseguró Granollers a un reducido grupo de periodistas entre los que se encontraba OKDIARIO.

A sus 39 años, tras toda una vida jugando en individuales y viviendo época de bonanzas (ganó un torneo ATP500, tres ATP250 y alcanzó el puesto 19 del ranking mundial) decidió abandonar el single y abrazar los dobles. El resultado habla todavía mejor. En sus vitrinas descansan 28 títulos, nueve de ellos de Masters 1.000, unas ATP Finals y el número uno del mundo logrado el pasado año precisamente en Madrid, cuando también firmó su victoria en cuartos de final.

«Vivimos momentos increíbles. Muy emotivos y muy emocionales, aunque algunos dramáticos. Me quedo con el resultado porque recordar aquel partido me vuelve a poner nervioso. Somos conscientes de la igualdad que hay en el dobles, pero el día a día fue como lo es ahora. Estoy es muy igualado. Más que mirar el ranking es un aspecto del día a día. Hasta los 39 se puede jugar. Al lado de Zeballos -un año mayor que él- me siento joven. Vemos que muchos doblistas tienen nuestros años y si haces las cosas bien y te mantienes en forma… puedes competir a una edad que antes era impensable», detalla.

Granollers también repasó la actualidad tenística, centrada en la duración de los Masters 1.000. «Que duren una semana es más cómodo, sin duda. El dobles eran torneos que empezaban el jueves y acaban el sábado o domingo. Tenemos menos partidos que en individual. Ahora, pro ejemplo, encadenamos dos semanas aquí, dos en Roma, una suelta medio y otras dos en Roland Garros. Es mucho tiempo», detalla.

El español también se refirió a la polémica que rodea Alcaraz sobre su forma de encarar el tenis. «A veces nos olvidamos de que tiene 21 años y ha ganado cuatro Grand Slams. Tenemos que dejarle un poco que compite y siga trabajando como lo está haciendo. No hay que exigirle que gane cada torneo que juegue. Es un jugador especial», finalizó Granollers.