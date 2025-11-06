El Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido al órdago de Junts para tratar de salvar la legislatura: «Mano tendida, siempre». La portavoz de la formación independentista, Miriam Nogueras, ha anunciado este jueves en el Congreso que registrarán enmiendas a la totalidad de todas las leyes presentadas por el Ejecutivo socialista: «La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada».

«Mano tendida, siempre». Con esa claridad, la administración central se ha mostrado dispuesta a continuar dialogando con el partido del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

«El Gobierno mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento», subrayan fuentes de La Moncloa este jueves, apenas unos minutos después de que los independentistas hayan dado un paso más para derrumbar más puentes entre ambas formaciones.

Además, el Ejecutivo extiende este ofrecimiento «a todos los grupos parlamentarios dispuestos a mejorar la vida de la gente, en Cataluña y en el conjunto de España», sin mencionar expresamente a la formación secesionista catalana.

«El Gobierno cumple con sus compromisos», han defendido desde el Ejecutivo, a la vez que tratan de justificar que es algo en lo que está comprometida la administración central: «Siempre lo hemos hecho».

Información en desarrollo.