Bun bao relleno de panceta ibérica caramelizada

El bun bao es un panecillo al vapor de origen asiático, tierno y ligeramente dulce, que se presta a toda clase de rellenos sabrosos. En esta versión se combina con panceta ibérica caramelizada, lo que da como resultado un bocado intenso, equilibrado y lleno de contrastes. La suavidad del pan y la grasa fundente de la carne se encuentran con la frescura de los encurtidos y una nota picante opcional. A continuación se detalla la receta completa para cuatro personas, con ocho unidades y su cálculo calórico.

Ingredientes

Para los baos:

300 g de harina de trigo (de fuerza o común)

7 g de levadura seca de panadería

10 g de azúcar

5 g de sal

10 ml de aceite vegetal

150 ml de leche templada o agua

Para la panceta caramelizada:

500 g de panceta ibérica en una sola pieza

30 g de azúcar moreno

30 ml de salsa de soja

20 ml de vino de arroz o mirin

10 ml de vinagre de arroz

1 cucharada de miel

1 diente de ajo picado

Un trozo pequeño de jengibre fresco, rallado

Para los encurtidos y acompañamientos:

Medio pepino cortado en tiras finas

1 zanahoria mediana rallada

30 ml de vinagre de arroz

10 g de azúcar

Una pizca de sal

Hojas de cilantro fresco

Salsa picante o mayonesa ligeramente picante (opcional)

Elaboración

Preparar la masa de los baos

Mezcla en un cuenco la harina, la levadura, el azúcar y la sal. Agrega poco a poco la leche templada mientras amasas hasta conseguir una masa blanda y uniforme. Incorpora el aceite y continúa amasando unos diez minutos, hasta que quede elástica. Cubre el recipiente con un paño húmedo y deja reposar una hora en un lugar templado, hasta que la masa duplique su tamaño.

Divide la masa en ocho porciones iguales. Forma bolas y aplánalas ligeramente hasta obtener óvalos. Unta la superficie con un poco de aceite y dóblalas por la mitad. Coloca cada pieza sobre un cuadrado de papel de horno y deja reposar treinta minutos más.

Cocina los baos al vapor durante unos diez minutos. No destapes la vaporera durante la cocción. Una vez hechos, mantenlos tapados con un paño limpio para que conserven su humedad.

Caramelizar la panceta ibérica

Corta la panceta en trozos de unos tres centímetros. Ponlos en una sartén sin aceite y dóralos a fuego medio hasta que suelten parte de su grasa y adquieran color. Retira el exceso de grasa y añade el azúcar moreno, la salsa de soja, el vino de arroz, el vinagre, la miel, el ajo y el jengibre. Cocina a fuego suave durante unos veinte minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que la salsa espese y la carne quede brillante y pegajosa.

Preparar los encurtidos

Mezcla el vinagre con el azúcar y la sal. Añade el pepino y la zanahoria, y deja reposar unos quince minutos. Escurre antes de montar los baos.

Montaje final

Abre con cuidado cada panecillo. Coloca dentro unas tiras de pepino y zanahoria, uno o dos trozos de panceta y unas hojas de cilantro. Si te apetece, añade una cucharadita de salsa picante o mayonesa.

Presentación

Sirve los baos todavía templados. Su textura ligera y su sabor equilibrado entre dulce y salado los convierten en un plato ideal para compartir o disfrutar como comida principal ligera.

Total estimado: 3.890 kcal

Por bao (8 unidades): alrededor de 485 kcal

Consejos y variaciones

Si prefieres una versión más ligera, sustituye parte de la panceta por lomo ibérico o incluso tofu.

Los baos pueden prepararse con antelación y congelarse ya cocidos; basta con calentarlos al vapor durante tres minutos.

Un toque de cacahuete tostado o cebolla crujiente añade textura y aroma.

Este bun bao relleno de panceta ibérica caramelizada combina la suavidad del pan con la intensidad de la carne y un equilibrio de sabores que recuerda a la cocina callejera asiática, pero con la personalidad del producto ibérico. Es una receta sencilla, llena de matices y perfecta para sorprender en casa.