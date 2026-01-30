Cómo hacer harina de repostería casera: el truco fácil y rápido

Cómo hacer harina de repostería casera de forma fácil. La puedes encontrar en cualquier supermercado, pero verás que no vale la pena invertir dinero. Se prepara en casa sin problemas. En otro artículo de Okdiario-recetas hablamos de trucos para prepara galletas. Hoy te contamos trucos para elaborar harina de repostería y también harina laudante casera. ¿El resultado? Masas más suaves y tiernas, justo lo que se espera en repostería. Por eso es la favorita para dulces en los que no interesa una estructura elástica ni correosa.

Una de sus grandes ventajas es la textura fina. Al tacto es más sedosa y se integra mejor con el resto de ingredientes. Además, suele venir más refinada, lo que facilita que la miga quede ligera. Esto explica por qué muchos reposteros prefieren harina de pastelería incluso para recetas sencillas.

Posible sustitución

Una duda habitual es si se puede sustituir harina de repostería por harina normal. La respuesta es sí, pero con matices. La harina común tiene más gluten, así que el resultado puede quedar algo más denso. Un truco muy usado es retirar una pequeña parte de harina y sustituirla por almidón de maíz, reduciendo así la fuerza de la mezcla.

Otro concepto que suele generar confusión es qué es harina leudante en España. Se trata de una harina que ya lleva impulsor incorporado. No es lo mismo que la harina de repostería, aunque ambas se usan en dulces. De hecho, la harina leudante en Mercadona u otros supermercados no sustituye directamente a la harina de pastelería, ya que cambia las proporciones de levadura en la receta.

Trucos interesantes

Para sacarle partido a la harina para repostería, conviene tamizarla siempre, incluso si parece fina. Este gesto airea la harina y ayuda a que el bizcocho suba mejor. También es importante no sobremezclar: basta con integrar los ingredientes para no perder ligereza.

Otro truco clave es medir bien. Al ser una harina ligera, una taza mal llena puede alterar la textura final. Siempre que puedas, usa báscula.

¿Qué diferencia hay entre harina de repostería, harina de fuerza o la que lleva levadura?

Lo que une a todos estos tipos de harina es que están elaboradas con trigo, la diferencia están en su contenido en proteínas.

Las harinas de repostería: tienen bajo contenido en proteínas para crear menos gluten, son mucho más sueltas indicadas para los productos que requieren texturas blanditas y esponjosas como los bizcochos.

Harina de fuerza: al contrario que antes para masas como las del pan hace falta harinas con más proteínas ‘o harina de fuerza’ para que creen gluten. Para que una harina sea considerada de fuerza o alta en proteínas tiene que tener mínimo unos 12 gramos de proteínas por ración de 100 gramos de harina.

Trabajar este tipo de harinas cuesta más al ser más densa. Es el tipo de harinas que se usan para elaborar pan en panaderías combinada con levadura de panadería (que puedes encontrar en cualquier supermercado).