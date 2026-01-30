Cómo hacer harina de repostería casera: el truco fácil y rápido
Descubre cómo preparar harina de repostería casera para lograr bizcochos más esponjosos.
Cómo hacer harina de repostería casera de forma fácil. La puedes encontrar en cualquier supermercado, pero verás que no vale la pena invertir dinero. Se prepara en casa sin problemas. En otro artículo de Okdiario-recetas hablamos de trucos para prepara galletas. Hoy te contamos trucos para elaborar harina de repostería y también harina laudante casera. ¿El resultado? Masas más suaves y tiernas, justo lo que se espera en repostería. Por eso es la favorita para dulces en los que no interesa una estructura elástica ni correosa.
Una de sus grandes ventajas es la textura fina. Al tacto es más sedosa y se integra mejor con el resto de ingredientes. Además, suele venir más refinada, lo que facilita que la miga quede ligera. Esto explica por qué muchos reposteros prefieren harina de pastelería incluso para recetas sencillas.
Posible sustitución
Una duda habitual es si se puede sustituir harina de repostería por harina normal. La respuesta es sí, pero con matices. La harina común tiene más gluten, así que el resultado puede quedar algo más denso. Un truco muy usado es retirar una pequeña parte de harina y sustituirla por almidón de maíz, reduciendo así la fuerza de la mezcla.
Otro concepto que suele generar confusión es qué es harina leudante en España. Se trata de una harina que ya lleva impulsor incorporado. No es lo mismo que la harina de repostería, aunque ambas se usan en dulces. De hecho, la harina leudante en Mercadona u otros supermercados no sustituye directamente a la harina de pastelería, ya que cambia las proporciones de levadura en la receta.
Trucos interesantes
Para sacarle partido a la harina para repostería, conviene tamizarla siempre, incluso si parece fina. Este gesto airea la harina y ayuda a que el bizcocho suba mejor. También es importante no sobremezclar: basta con integrar los ingredientes para no perder ligereza.
Otro truco clave es medir bien. Al ser una harina ligera, una taza mal llena puede alterar la textura final. Siempre que puedas, usa báscula.
¿Qué diferencia hay entre harina de repostería, harina de fuerza o la que lleva levadura?
Lo que une a todos estos tipos de harina es que están elaboradas con trigo, la diferencia están en su contenido en proteínas.
La harina con levadura o leudante: con esta es la que viene la confusión, es la misma harina de repostería solo que lleva unos 6 o 7 gramos de levadura añadidos por cada 100 gramos de harina, (los que te suelen indicar en las recetas añadas, ya viene incorporados), de esta forma es más sencillo no tener que añadir nada. Sin embargo comprar esta harina suele ser más caro que si tú preparar harina de repostería en casa y le añades aparte la levadura.
Cómo hacer harina de repostería
Harina de trigo para todo uso
Maizena o harina de maíz
Utensilios
Una cuchara dosificadora si no tiene pues una normal
Un tazón o taza grande
Un colador para tamizar
Preparación
Según la cantidad de harina que te pida la receta, por cada taza de harina o 110 gramos tenemos que quitar dos cucharadas (las retiras), y añadir esas dos cucharadas de Maizena. Luego tamizamos mínimo cuatro veces, vertiendo esa harina ya mezclada por el colador o el tamizador. Una vez, el resultado otra vez y así hasta unas cuatro veces (que parece mucho per se hace bastante rápido). Una vez tamizada esta mezcla varias veces ya tenemos harina de repostería.