Cómo hacer harina leudante casera: receta fácil con 2 ingredientes

Harina leudante
Cómo hacer harina leudante.
Cómo hacer harina leudante casera paso a paso. Te enseñamos las medidas exactas de polvo de hornear y sal para que tus masas suban siempre perfectas.

La harina leudante es uno de esos básicos que facilitan mucho la vida en la cocina. Viene lista para usar porque ya incorpora el impulsor, así que te ahorra pasos cuando quieres preparar algo rápido: bizcochos, magdalenas, pancakes o tortitas. Lo mejor es que puedes hacerla en casa con solo dos ingredientes, en cinco minutos y con resultados muy fiables. Además, controlas la proporción exacta y evitas aditivos.

Qué es y para qué sirve

La harina leudante no es más que harina de trigo mezclada con polvo de hornear. Al hidratarse y calentarse, libera gas y hace que la masa suba. Si alguna receta la pide y no la tienes, esta versión casera funciona igual de bien. Y si buscas una base más fina para dulces, puedes aprender Cómo hacer harina de repostería casera y usarla como punto de partida.Harina leudante

Ingredientes

  • 1 taza (120 g) de harina de trigo común

  • 1½ cucharaditas (6 g) de polvo de hornear

Preparación paso a paso

  1. Mide la harina y colócala en un bol amplio. Nivela la taza para no pasarte.

  2. Añade el polvo de hornear respetando la cantidad indicada; es importante para que no quede sabor extraño.

  3. Mezcla y tamiza. Integra con varillas o cuchara y pasa la mezcla por un colador fino. Si no lo haces a menudo, aquí tienes una guía práctica sobre Cómo tamizar harina. Este paso reparte bien el leudante y airea la mezcla.

  4. Lista para usar. Empléala al momento o guárdala correctamente.

Consejos útiles

  • Tamiza una o dos veces si buscas un extra de esponjosidad.

  • Etiqueta el recipiente si la guardas para no confundirla con harina normal.

  • No añadas sal aquí; mejor ajustarla en la receta final.

  • Mantén siempre la proporción: 1½ cucharaditas por cada taza.

¿Y con otras harinas?

Se puede experimentar, pero el comportamiento cambia. Algunas absorben más líquido o necesitan ajustes. Si te interesa una alternativa sin gluten, puedes preparar Harina de coco casera y adaptar las cantidades de la receta (suele requerir más líquidos).

Conservación

Guárdala en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco. Así dura hasta 3 meses. Si notas olor raro o grumos duros, prepara una nueva tanda: tardas nada.

Usos habituales

Bizcochos rápidos, muffins, pancakes, scones y masas dulces sencillas. Es una base comodín.

Información suplementaria

  • Tiempo de preparación: 5 minutos

  • Porciones: 1 taza (aprox. para 8–10 raciones, según receta)

  • Información nutricional: 430 kcal por taza

  • Tipo de cocina: Repostería casera

  • Tipo de comida: Básico de cocina / Preparación base

