La rutina de Luis Enrique (55 años) al levantarse, deporte y desayuno: «Hago deporte en ayunas y luego desayuno, o aguanto hasta la comida»

Luis Enrique, en entrenador del Paris Saint-Germain, está en el punto de mira por sus declaraciones algo polémicas, sus logros y sus entrenamientos. De hecho, dando alguna vuelta por su cuenta de Instagram suele subir algunos de sus videos haciendo deporte, en especial, cuando coge la bicicleta. Está claro, está en forma, gracias a su rutina al levantarse. Donde combina deporte y un buen desayuno.

En el documental que lanzó: No Tenéis Ni P*** Idea, (una de las frases repetidas en sus ruedas de prensa frente a los periodistas en su papel como entrenador), declaró que su rutina se basa en el ayuno intermitente, puesto que suele hacer deporte en ayunas. Esto quiere decir que se levanta y no come nada hasta pasado un tiempo. Además suele desayunar saludable, y algunas veces hasta declara que no desayuna y aguanta hasta la comida. Esto es un ayuno intermitente largo, que algunos nutricionistas recomiendan para determinadas personas pero no para todo el mundo. Por esto son rutinas que deben ser seguidas por un profesional.

Cómo es la rutina de Luis Enrique: deporte y desayuno

Además del ayuno, en el documental, el entrenador también da a conocer que suele moverse durante todo el día. Y esto lo consigue porque cada 30 minutos suele hacer algo de ejercicio. No es que sea algo espectacular, si no que suele estirarse o bien hacer ejercicios funcionales.

Porque el truco está, y más a partir de los 50 años, en moverse cada cierto tiempo, dejar de lado el sedentarismo y no pasar tiempo sentados. Y si tienes esta rutina, y estar tiempo delante de un ordenador, entonces debes levantarte al menos cada hora para realizar estiramientos, dar una vuelta o simplemente hacer alguna sentadilla.

La fórmula de un buen desayuno

No hay una única fórmula mágica para todos. Algunas personas obtendrán mejores resultados desayunando temprano, mientras que otras preferirán hacerlo más tarde dentro de una rutina de ayuno intermitente. Lo fundamental es respetar los ritmos del cuerpo, mantener horarios regulares y elegir alimentos de calidad.

¿Es bueno el ayuno intermitente?

El dietista y nutricionista Rubén Leal, especializado en microbiota y sistema digestivo de la Academia Española de Nutrición y Dietética, comenta que cuando el cuerpo deja de recibir comida, cambia su fuente de energía, pasa de utilizar la glucosa y el glucógeno a recurrir a las grasas almacenadas.

«En ese proceso se generan cuerpos cetónicos, que actúan como una fuente de combustible alternativa y favorecen la quema de grasa», afirma. Para Leal, lo importante no es restringir alimentos, sino aprender a estar en paz con la alimentación, combinando esta práctica con actividad física y una dieta saludable.

Según la Clínica Mayo, el ayuno intermitente puede tener efectos positivos sobre la salud metabólica, mejorando la glucosa en sangre, el colesterol, la presión arterial y la inflamación crónica.

«Estos resultados se deben a que, durante los períodos sin comida, el organismo optimiza el uso de la energía y promueve procesos de reparación celular», mencionan los especialistas. No obstante, advierten que la respuesta puede variar según cada persona y que no todos los cuerpos reaccionan igual a este tipo de restricciones.

Errores del ayuno intermitente

El doctor Sebastián La Rosa explica en su cuenta de TikTok que romper el ayuno con una comida muy grande puede sobrecargar tu sistema digestivo. «Al perder parte de su capacidad de relajación, el estómago provoca esa sensación de distensión y pesadez que suele aparecer después de comer demasiado», menciona.

Otro error frecuente que comenta el profesional es cortar el ayuno con carbohidratos rápidos como pan o pastas. Según La Rosa, en ese momento el cuerpo es especialmente sensible a la glucosa y esto puede generar picos de glucemia e insulina que reducen los beneficios del ayuno.

¿Cómo debe ser un buen desayuno?

Fátima Japon, especialista en nutrición, explica que un desayuno saciante es importante porque proporciona energía sostenida desde primera hora del día, ayuda a regular el apetito a lo largo de la mañana, reduce el picoteo entre horas, favorece una mejor concentración y rendimiento.

Consejos para obtener un desayuno equilibrado

Consumir el aguacate fresco y maduro, evitando oxidación.

Controlar la cantidad de queso, priorizando la calidad.

Evitar añadir azúcar al café. Optar por canela o cacao puro.

Acompañar el desayuno con agua para una correcta hidratación.

Comer despacio y con atención para mejorar la digestión.

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