El fútbol francés cae en picado a pesar del éxito del PSG: su liga vale ya un 90% menos que hace diez años

Hubo tiempo, menos de una década, en el que la Ligue 1, la máxima competición del fútbol francés generaba nada más y nada menos que 1.153 millones de euros por derechos de televisión. Era el año 2018, momento en el que el ente francés firmaba un jugoso contrato con Mediapro France, que repercutía un pellizco a valorar para todos los clubes. Hoy, pese al éxito del PSG, el fútbol francés está en caída libre y su valor se ha desvanecido hasta en un 90%: su último contrato solamente reporta 112,5 millones de euros.

El PSG es el vigente campeón de la Champions League, un éxito rotundo en Europa y el gran rival a batir año tras año en la Ligue 1, pero esto no se ha traducido en más valor para el fútbol francés, todo lo contrario: no parar de perder músculo financiero. El club francés camina hacia su segundo título continental, tumbó al Bayern de Múnich y jugará la final de Champions ante el Arsenal.

El éxito actual del PSG, junto con su potencial y gran número de estrellas que ha ido aglutinando desde hace ya más de diez años no han sido suficientes para que el valor de la Ligue 1 crezca, todo lo contrario, se ha ido deteriorando hasta un punto muy preocupante: hoy vale un 90% menos que hace diez años.

🚨 El valor de los derechos de retransmisión de la Ligue 1 en Francia continúa en caída libre. 💰 Los clubes solo recibirán 112,5 millones de euros en total y cada uno se llevará entre 3 y 11. ⚠️ Su precio se ha desplomado más de un 90% desde 2018. pic.twitter.com/3iuF9S2gd5 — WOSTI FutbolenlaTV (@futbolenlatv) May 6, 2026

Los datos están ahí. En 2018, la Ligue 1 firmó el contrato más importante de su historia de la mano de Mediapro France. Aquel año firmaron un acuerdo por las tres próximas temporadas a razón de 1.153 millones de euros por temporada.

Pero aquel espejismo de éxito y triunfalismo ha ido desapareciendo con el paso de los años. Al final de este gran contrato con Mediapro llegó el turno de Canal+ junto con Prime Video en un paquete conjunto que dejó, en 2021, 500 millones de euros por temporada, hasta 2023. La reducción aquí ya fue severa, más del 50% en tres años, justo antes de que la competición pasara de 20 a 18 equipos.

La reducción de equipos en la élite, de 20 a 18 equipos participantes en la Ligue 1, redujo aún más la oferta del paquete. Si la competición ya estaba en caída para los inversores televisivos, pasar de 380 partidos disponibles a 306 fue otro mazazo. De hecho, desde la campaña 2024/25, los acuerdos han sido anuales.

Para empezar, en la 24/25, el acuerdo fue con Dazn y Bein Sports, dejando 190 millones de euros a repartir entre los 18 clubes. Ese pellizco siguió cayendo esta temporada, con Bein Sports aún al frente pero con la incorporación de Ligue 1+, el ente televisivo de la propia televisión, reduciendo el pastel hasta los 142 millones.

Este despropósito llega hasta los 112,5 millones de euros que percibirán los clubes de la Ligue 1 esta próxima temporada, la 2026/27, de la mano exclusivamente de Ligue 1+. Esta depreciación del valor de los derechos televisivos de la competición reportará a cada club de la élite del fútbol francés entre 3 y 11 millones de euros, según rendimiento histórico de cada uno de ellos, calderilla para clubes con aspiraciones europeas.