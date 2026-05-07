Hito inaudito en la ciencia: logran restaurar la actividad en el cerebro congelado de un ratón y el hallazgo podría cambiar la historia para siempre

La idea de congelar tejido cerebral y devolverlo después a la actividad ha sido, durante décadas, terreno de la ciencia ficción. Sin embargo, avances recientes en criobiología están acercando ese escenario a la realidad experimental. Un estudio llevado a cabo por investigadores alemanes y publicado por EcoNews, ha demostrado que es posible restaurar la actividad eléctrica en el cerebro congelado de un ratón tras haber sido sometido a temperaturas extremadamente bajas.

Aunque el hallazgo no implica la reanimación de un cerebro completo, sí abre nuevas vías para entender cómo preservar y estudiar el sistema nervioso en condiciones hasta ahora inviables. Este trabajo se centra en un aspecto muy concreto pero crucial: la funcionalidad de las neuronas tras un proceso de congelación y descongelación. El equipo utilizó secciones del hipocampo, una región clave en procesos como la memoria y el aprendizaje, y aplicó una técnica conocida como vitrificación. A diferencia de la congelación tradicional, este método evita la formación de cristales de hielo, que suelen dañar la estructura celular.

El estudio que restaura la actividad en el cerebro

Según investigaciones recogidas por la University of Cambridge, la preservación estructural es uno de los mayores desafíos en la conservación de tejidos complejos. Este nuevo enfoque parece avanzar en esa dirección con resultados prometedores.

En el laboratorio, los investigadores trabajaron con finas láminas de tejido cerebral extraídas de ratones. Estas muestras fueron sumergidas en una solución crioprotectora diseñada para minimizar los daños celulares y posteriormente enfriadas de forma extremadamente rápida utilizando nitrógeno líquido.

Las temperaturas alcanzadas rondaron los -196 °C, un nivel en el que prácticamente toda actividad biológica se detiene. Tras un periodo de almacenamiento que podía variar desde minutos hasta varios días, las muestras fueron descongeladas cuidadosamente. Lo sorprendente fue que, al analizar el tejido, las neuronas mostraban de nuevo actividad eléctrica y eran capaces de comunicarse entre sí.

La importancia de evitar el hielo en la actividad en el cerebro

El principal problema de la congelación convencional es la formación de cristales de hielo. Estos cristales pueden perforar las membranas celulares y alterar la estructura interna de las neuronas, provocando daños irreversibles.

La vitrificación soluciona este problema al transformar el líquido en una especie de sólido amorfo, similar al vidrio, sin que se formen cristales. Este proceso requiere un enfriamiento extremadamente rápido y el uso de sustancias químicas específicas. Organismos como la European Molecular Biology Laboratory han destacado la vitrificación como una de las técnicas más prometedoras en la conservación de material biológico complejo.

Señales que indican funcionalidad

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que no solo se recuperó actividad eléctrica básica, sino también un fenómeno conocido como potenciación a largo plazo. Este proceso está directamente relacionado con la capacidad del cerebro para aprender y formar recuerdos.

El hecho de que este mecanismo siga funcionando tras la congelación sugiere que las conexiones sinápticas, es decir, los puntos de comunicación entre neuronas se mantienen en condiciones relativamente intactas. No son simplemente células que “sobreviven”, sino de circuitos que conservan parte de su funcionalidad.

Límites actuales del descubrimiento de la actividad en el cerebro

A pesar del entusiasmo que genera este avance, conviene matizar su alcance. El experimento se realizó en secciones muy pequeñas de tejido cerebral, no en cerebros completos ni en organismos vivos.

Además, la aplicación de esta técnica a sistemas más complejos presenta enormes desafíos. Transportar crioprotectores a través de todo el cerebro, evitar daños durante el enfriamiento y garantizar una descongelación uniforme son problemas aún sin resolver. Por ello, la idea de aplicar estos métodos a humanos sigue siendo, por ahora, puramente teórica.

Aplicaciones en investigación y medicina

Donde sí podría tener un impacto inmediato es en el ámbito científico y clínico. La posibilidad de almacenar tejido cerebral sin perder su funcionalidad permitiría estudiar enfermedades neurológicas con mayor precisión.

Por ejemplo, en cirugías de epilepsia, el tejido extraído suele analizarse rápidamente porque pierde su actividad en poco tiempo. Con la vitrificación, sería posible conservar estas muestras y examinarlas con más calma, lo que podría mejorar el diagnóstico y el desarrollo de tratamientos.

El coste energético de la criobiología

Este tipo de avances también plantea cuestiones menos visibles, como el consumo energético. Mantener muestras a temperaturas ultra bajas requiere infraestructuras que funcionan de manera continua y que consumen grandes cantidades de electricidad.

Instituciones académicas han señalado que los congeladores de ultra baja temperatura pueden consumir tanto como un hogar medio en un solo día. A medida que la criopreservación se expande, este impacto energético se convierte en un factor a tener en cuenta.

Ciencia y responsabilidad ambiental

El desarrollo tecnológico no puede desligarse de su contexto ambiental. A medida que se perfeccionan estas técnicas, también surge la necesidad de hacerlas más eficientes y sostenibles.