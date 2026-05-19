El actor que triunfo en España y ahora vive gracias a la ayuda de sus padres: «Me mantienen como pueden»

Hubo un tiempo en el que Eduardo García era uno de los rostros más famosos de la televisión. Su papel como José Miguel Cuesta en Aquí no hay quien viva le convirtió, siendo apenas un niño, en una de las estrellas más destacadas de su generación. Cada semana, millones de espectadores seguían las historias de los vecinos de Desengaño 21, una ficción que marcó a toda una generación y que todavía hoy continúa siendo muy popular.

El joven actor compartía escenas con intérpretes consagrados como José Luis Gil o Loles León, quienes daban vida a sus padres en la ficción. Con apenas 12 años, Eduardo había alcanzado un nivel de popularidad que muy pocos podían soñar. El éxito de la producción fue tal que superó regularmente los 8 millones de espectadores durante sus emisiones más destacadas, algo prácticamente impensable en la actualidad.

La trayectoria de Eduardo García

Tras el final de la serie, Eduardo García continuó ligado al universo creado por los hermanos Caballero con su incorporación a La que se avecina.

Aunque interpretaba un perfil muy similar al que le había dado la fama, sus apariciones fueron mucho más reducidas y terminó abandonando la ficción en sus primeras temporadas. Aquella salida marcó también el inicio de un profundo cambio personal y profesional que le alejaría progresivamente de los focos.

Lejos de intentar consolidarse como actor, el actor decidió enfocar su vida hacia otro terreno artístico completamente distinto: la música urbana. En concreto, el rap. El giro sorprendió a muchos seguidores que todavía le identificaban con el niño travieso de la televisión familiar. Bajo el nombre de LFAM, comenzó una etapa centrada en la música, aunque no tuvo tanto éxito.

Uno de los momentos más controvertidos de esa transformación llegó con la publicación del videoclip Los burlaos, donde aparecía rodeado de ambientes marginales, referencias a la violencia y escenas relacionadas con el consumo de drogas. El contenido generó una fuerte oleada de críticas y aumentó todavía más la distancia entre Eduardo García y el personaje que le había convertido en ídolo infantil.

El actor ha pedido ayuda

Con el paso de los años, la situación de Eduardo García se ha complicado notablemente. Alejado de la televisión, sin proyectos estables dentro del mundo artístico y con una presencia pública prácticamente inexistente, se ha visto obligado a pedir ayuda. Ahora vive con sus padres en un pueblo de Toledo, donde trabaja como camarero mientras intenta rehacer su vida lejos de la fama que marcó su infancia.

Fue durante una intervención en TardeAR cuando habló abiertamente de las dificultades económicas que atraviesa. En aquella conversación reconoció que llegar a final de mes se había convertido en un auténtico desafío y admitió depender en gran medida del apoyo de su familia. «Estoy con mis padres, que me ayudan, me mantienen como pueden», confesaba con sinceridad en el programa de Telecinco.

El que fuera uno de los niños más famosos de la televisión explicó también que sus ingresos actuales son muy reducidos y que la hostelería se ha convertido en su principal vía de sustento. La situación contrasta enormemente con la popularidad que alcanzó durante los años de mayor éxito de Aquí no hay quien viva o de La que se avecina.

Quiere regresar a la interpretación

Durante la entrevista que hemos citado anteriormente, Eduardo García reconoció que le gustaría regresar al mundo de la interpretación como forma de recuperar cierta estabilidad económica y profesional. «Mis ingresos son mínimos», admitía entonces.

Sin embargo, su petición no encontró demasiadas puertas abiertas. Las declaraciones que había realizado años atrás sobre su experiencia en televisión continúan pesando dentro de la industria y, especialmente, entre quienes fueron responsables de las series que marcaron su carrera.

Sus palabras llegaron incluso a oídos de Laura Caballero y Alberto Caballero, creadores de Aquí no hay quien viva y también responsables de La que se avecina. Por ese motivo, parece imposible que el sueño de Eduardo vaya a hacerse realidad.