De estrella a camarero en Toledo: así vive ahora este querido personaje de ‘La que se Avecina’

El protagonista de esta noticia ha marcado a toda una generación. Nadie esperaba que pudiera suceder, pero nosotros hemos recopilado todos los datos. Eduardo García Martínez, conocido por su papel como Josemi en la famosa serie de Antena 3 ‘Aquí no hay quien viva’, se encuentra viviendo una vida muy diferente de la que conoció en su infancia, alejado de las cámaras y de la industria del espectáculo. Ha dejado de lado su trayectoria artística y trabaja como camarero en un bar en Toledo. Su historia representa un cambio radical desde sus primeros días como uno de los rostros más reconocidos de la televisión en España, hasta su decisión de apartarse de todo. Pero, ¿cómo ha llegado a este punto?

Nacido en 1992, Eduardo García dio sus primeros pasos en la televisión a los 12 años. Su debut fue en la breve serie ‘Un lugar en el mundo, que debido a sus bajos índices de audiencia se canceló tras solo cinco episodios. Sin embargo, poco después llegaría el papel que lo lanzaría al estrellato: José Miguel Cuesta Hurtado o simplemente Josemi, en la comedia de situación ‘Aquí no hay quien viva’. La serie, que narraba la vida en una alocada comunidad de vecinos en un edificio de Madrid, se convirtió en un fenómeno de audiencia, superando los 8 millones de espectadores y consolidándose como una de las producciones más queridas de la televisión.

El mítico papel de Eduardo García

Interpretando a Josemi, el hijo pequeño de Juan Cuesta (José Luis Gil) y Paloma Hurtado (Loles León), Eduardo conquistó al público con su astucia y un humor pícaro que le hacía parecer mucho mayor que sus 12 años. Su personaje, recordado por frases como «Bueno, pero tranquilita, eh», destacó como el niño rebelde e ingenioso que prefería la compañía de adultos y formaba parte del famoso ‘consejo de sabios’ del videoclub de Paquito. Su talento para la actuación y su carisma innato lo convirtieron en una de las estrellas infantiles más queridas de su generación, lo que cimentó su popularidad en el mundo del entretenimiento.

Tras cinco temporadas y 90 episodios, ‘Aquí no hay quien viva’ llegó a su fin en 2006. Con el fin de la serie, Eduardo García se embarcó en un nuevo proyecto que buscaba capitalizar el éxito de su predecesora: ‘La que se avecina’. La nueva ficción, emitida por Telecinco, reunió a varios de los actores originales y les asignó nuevos papeles en un complejo residencial conocido como Mirador de Montepinar. Edu interpretó a Francisco Javier, conocido como Fran, hijo de Enrique Pastor (José Luis Gil), un concejal de Madrid.

A pesar de su participación en ‘La que se avecina’, el personaje de Fran no tuvo tanto protagonismo y sus apariciones fueron esporádicas y limitadas a las primeras temporadas de la serie. La visibilidad del actor fue disminuyendo con el paso del tiempo y todo esto tuvo consecuencias en su vida profesional.

¿A qué se dedicó después de ‘La que se avecina’?

Tras abandonar el mundo de la actuación, Eduardo García decidió explorar una de sus otras pasiones: la música. Se adentró en el género del rap y fundó el grupo LFAM, con el cual lanzó varios temas que rápidamente se volvieron virales en redes sociales. Uno de sus temas más populares, ‘Los burlaos’, causó generó mucha controversia por las escenas que quedaban retratadas. El proyecto giraba en torno a temas de la vida en la calle, la violencia y el uso de sustancias, lo que marcó un claro contraste con su imagen de estrella infantil.

El álbum debut de Eduardo, ‘Gnosis’, lanzado en 2019, incluyó temas que, en algunos casos, parecían reflejar experiencias difíciles de su época como actor. En canciones como ‘Parador de Valdesquí’, algunos versos aludían a largas jornadas de trabajo y condiciones laborales cuestionables que enfrentó en su juventud. «Jornadas de 24 horas aun siendo menor de edad, y no me disteis las gracias y de horas extras mejor ni hablar», escribió el actor en una de las canciones, dando a entender un malestar con su trato en la industria.

Una muy discreta y lejos de la televisión

A lo largo de sus escasas entrevistas en los últimos años, Eduardo García ha compartido reflexiones sobre los aspectos menos agradables de haber crecido en el mundo de la televisión. En una entrevista en el pódcast ‘Club 113’, expresó que ciertas experiencias de su niñez y adolescencia en los sets de grabación le resultaron difíciles. Recordó cómo, con apenas 12 años, enfrentó situaciones y conversaciones que quizás no eran apropiadas para su edad, lo que hizo que algunas memorias de su época como actor no las recordara con total cariño. Este sentimiento parece haber sido uno de los factores que influyeron en su decisión de alejarse del entretenimiento.

Actualmente reside en Toledo, donde trabaja como camarero en un bar, lejos de la fama y de las cámaras. Aunque su cambio de vida pueda sorprender a quienes lo recuerdan como el travieso Josemi de ‘Aquí no hay quien viva’, para él representa una opción perfecta. ¿Qué pensará ahora de sus ex compañeros de ‘La que se avecina? De momento no quiere hacer declaraciones al respecto.