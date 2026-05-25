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Philips Ibérica participa un año más en el congreso de la Sociedad Española de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular (SEACVE) con un programa centrado en la innovación en terapia guiada por imagen y en el avance de nuevas soluciones para procedimientos endovasculares mínimamente invasivos.

La principal novedad de la compañía en esta edición será LumiGuide, la solución de Philips basada en tecnología Fiber Optic RealShape (FORS), que permite visualizar dispositivos endovasculares en 3D y en tiempo real mediante guiado por fibra óptica, contribuyendo a reducir la dependencia de la fluoroscopia en determinadas fases del procedimiento.

Integrada en las soluciones de terapia guiada por imagen de Philips, LumiGuide abre nuevas posibilidades en el abordaje de procedimientos endovasculares complejos, al facilitar una navegación avanzada dentro de la anatomía vascular y aportar información adicional al equipo clínico durante la intervención. Esta tecnología puede contribuir a reducir la exposición prolongada a radiación tanto para pacientes como para profesionales sanitarios, al tiempo que favorece una mayor precisión y control durante el procedimiento.

«Esta tecnología supone una nueva generación de navegación inteligente en la cirugía endovascular que permite visualizar guía y catéter en tiempo real y de forma tridimensional mediante una fibra óptica avanzada que detecta cualquier curvatura o deformidad», explica el doctor Isaac Martínez, jefe de Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Como parte de esta apuesta por la innovación clínica, Philips mostrará en SEACVE experiencias prácticas y demostraciones centradas en FORS e IVUS dentro de su hospitality suite, ubicada en la Sala Llevant 2.

Este espacio ha sido concebido para acercar a los profesionales sanitarios tecnologías que están redefiniendo el futuro de la cirugía vascular y endovascular. Los asistentes podrán conocer de primera mano LumiGuide y conversar con especialistas de Philips sobre su integración en procedimientos endovasculares. La compañía mostrará además el avance pionero realizado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, primer centro en España en realizar casos con LumiGuide/FORS y que cuenta con un quirófano híbrido cardiovascular equipado con Azurion FlexArm, IntraSight (IVUS) y FORS.

«Esta tecnología es de especial utilidad en el tratamiento endovascular de los aneurismas de aorta complejos, especialmente en procedimientos FEVAR (reparación endovascular fenestrada) y BEVAR (reparación endovascular ramificada), durante la cateterización de las arterias viscerales», añade el doctor Isaac Martínez. «La tecnología FORS nos va a permitir tratar cada vez a más pacientes con mayor complejidad». «LumiGuide representa un paso muy relevante en la evolución de la cirugía endovascular porque introduce una nueva forma de navegar dentro del sistema vascular: en 3D, en tiempo real y mediante tecnología basada en luz.

Para los equipos clínicos, esto supone disponer de información adicional durante el procedimiento que puede ayudarles a trabajar con mayor precisión y con menor dependencia de la fluoroscopia en determinadas fases de la intervención», afirma Antón Solé Rovira, responsable de IGT Devices en Philips Ibérica.

«Desde Philips, creemos que el valor diferencial está en integrar sistemas, dispositivos e imagen intravascular en un mismo entorno de trabajo. La combinación de LumiGuide con soluciones como Azurion FlexArm e IntraSight permite avanzar hacia procedimientos endovasculares más guiados, más eficientes y mejor adaptados a la complejidad clínica actual. Nuestro objetivo es acompañar a los especialistas en Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular con tecnologías que aporten confianza, precisión y valor clínico real en su práctica diaria», añade.

Además de las demostraciones de LumiGuide/FORS, Philips presentará el sistema móvil IntraSight, una solución avanzada de IVUS diseñada para apoyar la visualización intravascular y facilitar una mayor precisión durante procedimientos endovasculares. La compañía celebrará también una nueva edición del Campeonato de IVUS, en el que los finalistas compartirán casos clínicos y experiencias reales de uso de esta técnica diagnóstica en un entorno de aprendizaje entre pares. Philips participará también en el programa oficial del congreso en una mesa redonda sobre el uso de la inteligencia artificial en Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. En ella intervendrá Jorge Hernández de Sande, responsable de IGT Systems en Philips Ibérica.

«La inteligencia artificial está empezando a desempeñar un papel cada vez más relevante en Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, especialmente en un contexto en el que los profesionales sanitarios necesitan integrar grandes volúmenes de información clínica e imagen médica para tomar decisiones precisas, rápidas y seguras. Su valor no reside en sustituir el criterio del especialista, sino en ayudar a optimizar la planificación, la navegación y el seguimiento de procedimientos cada vez más complejos», afirma Hernández de Sande.

En el entorno endovascular, la IA puede contribuir a mejorar la interpretación de imágenes, apoyar la planificación terapéutica y favorecer flujos de trabajo más eficientes. Todo ello resulta especialmente importante en procedimientos vasculares complejos, donde la precisión, la coordinación del equipo clínico y la disponibilidad de información relevante pueden tener un impacto directo en la atención al paciente.