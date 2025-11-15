¿Qué diferencia hay entre el boniato y la batata? Esta es una duda común en otoño, cuando estos tubérculos dulces ganan protagonismo en la cocina. Aunque muchas personas creen que boniato y batata es lo mismo, lo cierto es que existen diferencias entre boniato y batata que vale la pena conocer.

¿La batata y el boniato es lo mismo?

Tanto el boniato como la batata pertenecen a la especie Ipomoea batatas L., una planta de raíces comestibles. En algunos países se les llama indistintamente patata dulce o camote, pero en España solemos diferenciar entre boniato y batata. Esta distinción no es solo cultural: también responde a diferencias en color, textura y sabor.

¿Qué diferencia hay entre la batata y el boniato?

La diferencia entre batata y boniato más evidente está en el color. El boniato suele tener piel y pulpa más clara, mientras que la batata es rojiza por fuera y anaranjada por dentro. Aunque ambos son variedades de la misma planta, batata o boniato no son exactamente iguales.

En resumen, si te preguntas cuál es la diferencia entre boniato y batata, recuerda: el boniato es más suave y claro, mientras que la batata tiene un sabor más intenso y un color más oscuro. Esta boniato batata diferencia también influye en sus usos en la cocina.

¿Cómo se llama la batata en España?

En España, el término más común es boniato, especialmente en regiones como Cataluña, Valencia o Andalucía. Sin embargo, en algunas zonas también se utiliza el término batata, lo que genera confusión. Por eso, muchas personas se preguntan si el boniato y la batata es lo mismo o si hay una diferencia real. La respuesta es que, aunque comparten especie, se trata de variedades distintas.

¿Qué tiene más calorías, el boniato o la batata?

En cuanto a los valores nutricionales, tanto la batata como el boniato contienen unas 85 calorías por cada 100 gramos, unas 10 más que la patata común. Esta diferencia calórica es mínima y se compensa con un índice glucémico más bajo, lo que los convierte en opciones ideales para dietas depurativas o de control glucémico.

¿Por qué se dice que la batata es la verdura menos saludable?

En realidad, la batata no es menos saludable. Esta afirmación suele surgir por su sabor dulce y su contenido energético ligeramente superior. Sin embargo, tanto boniato como batata son ricos en nutrientes y antioxidantes. De hecho, batata y boniato diferencias aparte, ambos se consideran alimentos funcionales por sus beneficios para la salud.

Propiedades del boniato y la batata

Ambos tubérculos comparten un perfil nutricional excelente. Estas son algunas de sus propiedades más destacadas:

Vitaminas A y C (también B y E en menor cantidad)

Fibra para regular la actividad intestinal

Proteínas vegetales

Minerales como hierro, potasio, magnesio y calcio

Flavonoides y antocianinas con efecto antioxidante y anti-envejecimiento