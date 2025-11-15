Receta de tortilla de boniato, zanahoria y cebolla: saludable, fácil y deliciosa
Esta tortilla de boniato, zanahoria y cebolla es una receta sencilla y deliciosa. Una forma muy especial de conseguir crear un bocado vegetariano.
Esta tortilla de boniato, zanahoria y cebolla es una receta sencilla y deliciosa. Una forma muy especial de conseguir crear un bocado vegetariano que gustará a todos. Con unos ingredientes sencillos, el éxito estará asegurado. El boniato es una patata dulce que le dará a cualquier plato una textura sorprendente. Lo mezclaremos con una zanahoria que conseguirá potenciar aún más el dulzor del boniato. La cebolla será la última de este trío maravilloso repleto de buenas propiedades. Atrévete a crear una tortilla de boniato, zanahoria y cebolla saludable y fácil de preparar, el resultado es espectacular. Si aún tienes dudas sobre si la batata y el boniato son lo mismo, aquí puedes descubrir sus diferencias con más detalle.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 20 minutos
Tiempo de cocción: 45 minutos
Porciones: 4 raciones
Tipo de cocina: Tradicional española
Tipo de comida: Plato principal
Información nutricional: 430 kcal
Ingredientes:
Cómo preparar una tortilla de boniato, zanahoria y cebolla
- Preparación inicial (5 min): Busca una buena materia prima. El boniato será el ingrediente estrella de un interior cargado de buenas propiedades.
- Preparar verduras (5 min): Pela el boniato y córtalo en trocitos del mismo tamaño. Ralla la zanahoria bien lavada.
- Cocción de boniato y zanahoria (10 min): Hierve el boniato con agua y sal durante 5–7 minutos. Añade la zanahoria y cocina 5 minutos más. Escurre y reserva.
- Pochar la cebolla (5 min): Pela y corta la cebolla muy fina. Sofríela en aceite hasta que esté tierna.
- Saltear mezcla (3 min): Añade el boniato y la zanahoria a la sartén. Saltea todo junto para integrar sabores.
- Batir huevos (2 min): Mientras se saltean las verduras, bate los huevos con sal y pimienta.
- Montar tortilla (3 min): Mezcla los huevos con las verduras. Cocina a fuego medio hasta que el huevo cuaje.
- Dar la vuelta y terminar (2 min): Voltea la tortilla con cuidado y cocina por el otro lado hasta que esté dorada.
- Emplatado (1 min): Sirve con queso rallado por encima. ¡Listo para disfrutar!
- Esta receta es muy fácil de preparar necesitamos buscar una buena materia prima para conseguir un resultado espectacular. Los boniatos será el ingrediente estrella de un interior cargado de buenas propiedades.
- Pelamos el boniato y lo cortamos en trocitos del mismo tamaño. Seguimos con la zanahoria, la vamos a rallar para que sea más fácil de cocinar. Le podemos quitar la piel o no, mientras esté bien lavada nos aportará todas sus vitaminas.
- Ponemos a hervir el boniato con agua y sal. Cuando esté bien cocinado le incorporamos la zanahoria, en unos 5 minutos quedará perfecta. Escurrimos y reservamos este interior de tortilla repleta de color y alegría.
- Seguiremos con la cebolla, la pelamos y cortamos muy finita. Preparamos la sartén con un buen chorrito de aceite. Empezamos a pochar la cebolla, dejaremos que se ponga tierna poco a poco.
- Añadimos un poco de sal para acelerar el proceso de cocción. Cuando la cebolla esté tierna incorporamos el boniato y la cebolla. Ambos ingredientes se dorarán un poco y se fusionarán con el sabor de la cebolla.
- Mientras tenemos las verduras en el horno, batimos los huevos. Los vamos a salpimentar y batir con cuidado hasta que queden perfectamente, listos para incorporarlos a la tortilla.
- Los huevos los ponemos directamente con el resto de los ingredientes. Mezclamos muy bien hasta que queden todos los sabores bien integrados. Esperamos a que el huevo vaya cuajando.
- Cuando esté listo le damos la vuelta a la tortilla y dejamos que se cocine por el otro lado. En el momento de que esté a nuestro gusto, la retiramos del fuego.
- Servimos esta tortilla con un poco de queso rallado por encima, tendremos listo un plato completo y delicioso en un abrir y cerrar de ojos. Solo nos quedará probarlo y disfrutarlo.