Receta de tortilla de boniato, zanahoria y cebolla: saludable, fácil y deliciosa

Esta tortilla de boniato, zanahoria y cebolla es una receta sencilla y deliciosa. Una forma muy especial de conseguir crear un bocado vegetariano que gustará a todos. Con unos ingredientes sencillos, el éxito estará asegurado. El boniato es una patata dulce que le dará a cualquier plato una textura sorprendente. Lo mezclaremos con una zanahoria que conseguirá potenciar aún más el dulzor del boniato. La cebolla será la última de este trío maravilloso repleto de buenas propiedades. Atrévete a crear una tortilla de boniato, zanahoria y cebolla saludable y fácil de preparar, el resultado es espectacular. Si aún tienes dudas sobre si la batata y el boniato son lo mismo, aquí puedes descubrir sus diferencias con más detalle.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 45 minutos

Porciones: 4 raciones

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Plato principal

Información nutricional: 430 kcal

Ingredientes:

5 huevos

1 cebolla

2 zanahorias

1 boniato

Aceite de oliva

Sal

Cómo preparar una tortilla de boniato, zanahoria y cebolla

Preparación inicial (5 min): Busca una buena materia prima. El boniato será el ingrediente estrella de un interior cargado de buenas propiedades. Preparar verduras (5 min): Pela el boniato y córtalo en trocitos del mismo tamaño. Ralla la zanahoria bien lavada. Cocción de boniato y zanahoria (10 min): Hierve el boniato con agua y sal durante 5–7 minutos. Añade la zanahoria y cocina 5 minutos más. Escurre y reserva. Pochar la cebolla (5 min): Pela y corta la cebolla muy fina. Sofríela en aceite hasta que esté tierna. Saltear mezcla (3 min): Añade el boniato y la zanahoria a la sartén. Saltea todo junto para integrar sabores. Batir huevos (2 min): Mientras se saltean las verduras, bate los huevos con sal y pimienta. Montar tortilla (3 min): Mezcla los huevos con las verduras. Cocina a fuego medio hasta que el huevo cuaje. Dar la vuelta y terminar (2 min): Voltea la tortilla con cuidado y cocina por el otro lado hasta que esté dorada. Emplatado (1 min): Sirve con queso rallado por encima. ¡Listo para disfrutar!