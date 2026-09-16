El Gobierno sólo ha expulsado a 307 inmigrantes tras 45 días de invasión: ninguno por entrada ilegal, todos por delinquir

El Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido que sólo ha logrado expulsar a 307 inmigrantes tras 45 días de la invasión de Ceuta, que tuvo lugar el pasado 30 de julio, cuando cruzaron la frontera ilegalmente a través del espigón de El Tarajal procedentes de Marruecos. La razón por la que estas personas salieron forzosamente del país no fue por haber entrado irregularmente. Su expulsión se debió a infracciones de la ley.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que ha habido 307 expulsiones desde que estalló la crisis de Ceuta.

En esa línea, fuentes del Gobierno aclaran que los expulsados no lo fueron en virtud de un procedimiento de expulsión por su entrada ilegal después del salto masivo de hace más de un mes. El motivo de su salida forzosa del país se debía a la comisión de algún delito que hace posible su repatriación.

Fuentes del Ejecutivo recalcan que no existe certeza de que los expulsados hayan sido personas que entraron ilegalmente en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. Desde el Gobierno aclaran que podría tratarse ser extranjeros que estuvieran en la ciudad autónoma con anterioridad a la entrada masiva.

Permanecieron 15.000 invasores

Esas mismas fuentes del Consejo de Ministros reconocen que en Ceuta llegaron a permanecer hasta 15.000 extranjeros ilegales de los 80.000 inmigrantes que cruzaron la frontera entre Marruecos y la ciudad autónoma hace 45 días.

Y es que, según los cálculos del Ejecutivo, actualmente 10.000 foráneos continúan en las zonas habilitadas, calles y playas. A estos, habría que sumar los retornos voluntarios de 5.482 personas que volvieron a Marruecos desde el 10 de agosto.

De las personas que siguen en Ceuta, por ahora hay 1.612 menores filiados, que se suman a los casi 400 menores extranjeros no acompañados (menas) que ya había en el enclave español antes de la crisis. Es decir, que en Ceuta hay actualmente 2.048 niños extranjeros en la ciudad autónoma sin la tutela de algún adulto. Pero la cifra no se queda ahí.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro Torres admitió que era «complicado de saber» cuántos menas quedan en las calles. Además, culpó al Ejecutivo ceutí, encabezado por el popular Juan Jesús Vivas, de no saber compete a la ciudad autonómica», calculan «que entre 700 y 1.000 menores según la entrega de comida que estamos haciendo». Es decir, que la cifra de menores inmigrantes podría elevarse hasta cerca de los 3.000.

Eso sí, el ministro aseguró «la mayoría de las personas que están en Ceuta no van a tener» la protección del «derecho internacional». Torres aludía a los mayores de edad y aclaró que, sin ese amparo legal, «todos van a ser devueltos». «No podemos darles expectativas a quien no las tiene», subrayó el titular de Política Territorial.

Agilizar procesos de devolución

Entre las medidas que el ministro dijo que se habían tomado están las de «agilizar procedimientos». «Cerca de 100 policías están reforzando el triaje», comunicó el dirigente socialista. Este es el primer procedimiento al que se someten los inmigrantes llegados ilegalmente a territorio español. Consiste en un control previo de identificación, salud y vulnerabilidad.

Tal y como detalló Torres, se han realizado 1.822 triajes a mayores de edad llegados a Ceuta. El ministro ha asegurado en su comparecencia que el trabajo de los funcionarios «se ha acentuado».