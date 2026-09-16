Mes y medio después, no hay un solo inmigrante expulsado por entrada ilegal

Vamos a hacer cuentas: entraron 80.000 inmigrantes ilegales, quedan cerca de 20.000 y han sido expulsados 307 por la comisión de algún delito. Sí, sólo 307. De modo que el Gobierno, tras 45 días de invasión, no ha logrado echar de Ceuta a ninguno por cruzar ilegalmente la frontera. La mayoría se fue por propia voluntad y ninguno de los que permanecen en la ciudad autónoma está en vías de ser expulsado, por estar todavía en las labores de triaje y filiación. El número de 307 expulsados, ínfimo, no es de OKDIARIO, sino del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien lo ha comunicado en rueda de prensa.

La conclusión es clara: no ha habido ni un sólo expulsado por entrada ilegal un mes y medio después de la invasión, pues los expulsados lo han sido, todos, por la comisión de algún delito. Estremecedor. Lo que viene a demostrar la negligencia de un Ejecutivo que sigue arrastrando los pies y que, tal como afirmó Pedro Sánchez, ha situado a largo plazo la resolución de una crisis que es mucho más que migratoria, pues estamos ante una gigantesca crisis de Estado. Además, fuentes del Ejecutivo recalcan que no existe certeza de que los expulsados hayan sido personas que entraron ilegalmente en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, pues no se descarta que estuvieran en la ciudad antes de la entrada masiva.

Los datos no invitan precisamente al optimismo y eso que el Gobierno sigue trampeando los números, al cifrar en sólo 10.000 la cantidad de invasores que todavía permanece en la ciudad. Y es que, según los cálculos del Ejecutivo, actualmente sólo 10.000 continúan en las zonas habilitadas, calles y playas. Desde el Ejecutivo se asegura que, desde el 10 de agosto, se han producido 5.482 retornos voluntarios. Más cifras: según el ministro, de esos 10.000 que todavía permanecen en Ceuta, 2.048 son menores. Datos nada científicos que chocan con la realidad. Quédense, en todo caso, con el único que no admite duda: ninguno de los inmigrantes, salvo que tuviera delitos anteriores, ha sido expulsado.