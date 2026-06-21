Horario del Francia – Irak: cuándo es el partido del Mundial 2026 y dónde ver gratis por TV y en directo online

Una de las candidatas a ganar el Mundial 2026 como es Francia vuelve a vestirse de corto, esta vez para medirse a Irak y buscar el billete para los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo para poder vivir de una forma más tranquila el choque de la última fecha de la fase de grupos. A continuación te detallamos la fecha, el horario y el canal de televisión para disfrutar de este choque de la jornada 2 del grupo I que se disputará en el Estadio de Filadelfia.

Francia – Irak del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Francia se tiene que ver las caras con Irak en el partido que corresponde a la jornada 2 del grupo I del Mundial 2026. El combinado francés que dirige Didier Deschamps y que lideran futbolistas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Michael Olise se estrenó con victoria frente a Senegal en la primera fecha de esta fase. A priori tendría que ser un encuentro asequible para ellos ante un combinado asiático que perdió en su debut frente a la Noruega de Erling Haaland.

La FIFA ha programado este emocionante Francia – Irak de la jornada 2 del grupo I del Mundial 2026 para este lunes 22 de junio. El organismo que dirige Gianni Infantino fijó el horario de este choque entre Les Bleus y el combinado iraquí para las 23:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con plena normalidad en la previa en los aledaños del Estadio de Filadelfia para que el choque pueda comenzar de manera puntual.

Dónde ver en directo gratis el Francia vs Irak: canal de TV y cómo ver online

RTVE y Dazn son los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos en suelo español para retransmitir en exclusiva lo que suceda en la Copa del Mundo, aunque el ente público sólo tiene un choque al día y los partidos que juegue la selección española. Este Francia – Irak correspondiente a la jornada 2 del grupo I del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Esto significa que el choque de los galos frente al combinado iraquí que se disputa en el Estadio de Filadelfia no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Los aficionados al deporte rey que estén siguiendo esta Copa del Mundo también van a tener la posibilidad de ver en directo en streaming y en vivo online el Francia – Irak de la jornada 2 del grupo I del Mundial 2026 a través de la app de Dazn. Esta aplicación está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que recalcar que este operador pone a disposición de sus clientes su página web para todo aquel que desee seguir lo que suceda en el Estadio de Filadelfia con un ordenador de una forma cómoda.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información diaria sobre todo lo que esté sucediendo en la Copa del Mundo, donde tenemos a un enviado especial. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Irak de la jornada 2 del grupo I del Mundial 2026 y cuando resuene el pitido final en el Estadio de Filadelfia publicaremos y compartiremos con todos nuestros lectores la crónica de este partidazo.

Dónde escuchar por radio en directo el Francia – Irak

Por otro lado, todos aquellos que deseen saber qué sucede en este partido de la jornada 2 del grupo I del Mundial 2026 pero que no puedan verlo en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, la Ser, RNE, Cope u Onda Cero conectarán con el Estadio de Filadelfia para contar lo que esté ocurriendo en este interesante Francia – Irak.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Francia – Irak?

El Estadio de Filadelfia, conocido como el Lincoln Financial Field, ubicado en la ciudad del mismo nombre, será el campo en el que se jugará este Francia – Irak de la jornada 2 del grupo I del Mundial 2026. La casa de los Philadelphia Eagles de la NFL se inauguró en 2003 con un choque entre el Barcelona y el Manchester United. Tiene capacidad para recibir a algo más de 67.500 espectadores y se espera que haya un gran ambiente, ya que sobre el césped estará una de las favoritas para llevarse la Copa del Mundo.

La FIFA designó al árbitro Drew Fischer para que se encargue de dirigir el Francia – Irak que cayó en la jornada 2 del grupo I del Mundial 2026. Este colegiado, nacido en Canadá, es internacional desde el año 2015 y todos esperan que viva una noche tranquila en la que no tenga que acudir al VAR.