Marlaska condecora al jefe de la UCO apartado por investigar al entorno de Sánchez: «Le tiene pánico»

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha condecorado a Rafael Yuste, el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) al que el Gobierno apartó el pasado mes de diciembre por investigar la corrupción que rodea a Pedro Sánchez. Según han indicado fuentes a OKDIARIO, lo ha hecho porque en el Ejecutivo «le tienen pánico» y quieren evitar el conflicto con él.

La condecoración aparece reflejada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado, 20 de junio. En él se informa de la concesión de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a varios generales, entre los que se encuentra Rafael Yuste.

Cabe recordar que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre el ascenso de Yuste a general de brigada para apartarlo de las investigaciones al entorno del presidente del Gobierno. El Ejecutivo impulsó así el relevo en los mandos de la UCO con su desplazamiento hacia arriba en la escala jerárquica.

La concesión de este reconocimiento llama la atención porque ahora mismo, según revelan las citadas fuentes, «se encuentra en un despacho sin tareas significativas, no dirige nada importante y carece de responsabilidades». Sin embargo, en el Ministerio del Interior «no se han atrevido» a rechazarle este reconocimiento que se otorga a petición de los interesados porque «le tienen pánico» y «no quieren ir a la gresca con él».

La Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo es la máxima distinción de esta orden militar española. Premia a los oficiales generales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil por su intachable conducta y constancia en el servicio.

El ascenso de Rafael Yuste

El ascenso de Rafael Yuste trascendió en octubre, ya que completó el curso para ascender a general de brigada, junto con otros coroneles, si bien no se conocía la fecha concreta en la que se produciría el cambio en la UCO. Al estar las plazas limitadas en el puesto de general, entre los Ministerios de Interior y Defensa deben escoger a los elegidos y el que fuera jefe de la unidad de la Benemérita fue uno de los designados en diciembre.

Desde el Gobierno han recordado en varias ocasiones el «derecho a promocionar» de Rafael Yuste siempre y cuando cumpliera los requisitos, como se entiende que ha sido. Además, en contestación a preguntas parlamentarias, dijeron que el ascenso a general de brigada ya había ocurrido en otras ocasiones y que esta decisión no supone ninguna interferencia sobre la UCO o cualquier otra unidad de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.