¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 22 al 23 de junio de 2026

La nueva era de Pasapalabra ya está en marcha tras el ‘adiós’ a ‘El Rosco’. Con la nueva prueba final, titulada ‘AlaZ’, recién estrenada, el concurso de Antena 3 que conduce Roberto Leal no renuncia a una de sus grandes señas de identidad: rodear a los concursantes de rostros conocidos que les echan una mano para arañar esos segundos que valen oro. Esta semana, cuatro invitados procedentes de mundos muy distintos —la interpretación, la música y la presentación— se sientan junto a los equipos. Te contamos quiénes son y a qué se dedican.

Lluvia Rojo, la eterna Pili de ‘Cuéntame’

Para millones de espectadores siempre será Pili, el personaje al que dio vida durante años en Cuéntame cómo pasó. Pero Lluvia Rojo es mucho más que aquel papel en la serie de TVE. Madrileña y polifacética, es actriz, cantante y compositora, y a lo largo de su carrera ha pasado por ficciones como Hospital Central o A las once en casa.

Los seguidores del concurso la conocen bien, porque es una visitante habitual tanto de Pasapalabra como de El Cazador. Su faceta más sorprendente está lejos de los focos televisivos: es vocalista del grupo de rock No Band For Lluvia y ejerce como profesora de Análisis Cinematográfico en la Universidad Europea de Madrid.

Luis Larrodera, una de las voces más reconocibles de la tele

Si hay una voz inconfundible en la televisión española, es la suya. El zaragozano Luis Larrodera es presentador, locutor, actor, humorista y guionista, un auténtico todoterreno que saltó al primer plano nacional al ponerse al frente del regreso del mítico Un, dos, tres.

Después llegaron concursos como Alta tensión y un sinfín de programas a los que ha puesto voz como narrador. En la radio dirigió y presentó durante años el despertador Atrévete, en Cadena Dial. Como tantos otros rostros conocidos, ha hecho del plató de Pasapalabra una segunda casa, a la que regresa una y otra vez como invitado.

Unax Ugalde, el actor que aporta peso dramático

El vitoriano Unax Ugalde representa al actor de raza. Con una trayectoria sólida en cine, teatro y televisión, llegó a estar nominado al Goya por Héctor y ha trabajado en superproducciones como Alatriste o Los fantasmas de Goya.

Su rostro resulta familiar también en la pequeña pantalla: recientemente se le ha visto en la serie Entre tierras, junto a Megan Montaner, y en 2026 forma parte del reparto de la segunda temporada de El Infiltrado.

Soraya, la nota musical del plató

La cuarta invitada pone el ritmo. La cacereña Soraya Arnelas, conocida simplemente como Soraya, es cantante, compositora, actriz y modelo. Saltó a la fama en 2005 como una de las finalistas de Operación Triunfo y en 2009 representó a España en el Festival de Eurovisión con La noche es para mí. Reina del pop-dance patrio, acumula varios discos de platino y mantiene una presencia constante en escenarios y platós de televisión.

Cuatro mundos en un mismo plató

De la nostalgia de Cuéntame a los ritmos de Eurovisión, pasando por los grandes concursos de la tele y por el cine español más premiado, los cuatro invitados de esta semana resumen a la perfección el espíritu de la nueva Pasapalabra: variedad, complicidad con los concursantes y el aliciente de ‘AlaZ’ como gran reclamo. Habrá que estar muy atentos al segundero para ver cuántos segundos logran sumar y qué equipo sale reforzado de cara al duelo final.

Todos ellos tendrán que ayudar a Javier y a David a sumar segundos en su casillero para llegar con el mayor tiempo posible a la prueba ‘AlaZ’, de la que te contamos el funcionamiento en Happy FM para que no te pierdas.