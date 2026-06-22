El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este lunes remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria una copia del auto dictado el pasado sábado por el juez Juan Carlos Peinado, titular de la plaza 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, para que ese órgano valore si las expresiones del magistrado sobre los policías que custodian a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, son constitutivas de una falta grave tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El acuerdo ha salido adelante por cuatro votos a favor y cuatro en contra, siendo determinante el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló. No se ha abierto aún expediente disciplinario: la decisión es un paso previo que delega en el promotor la valoración sobre si procede iniciarlo. El detonante ha sido el auto de 84 páginas fechado el sábado 21 de junio, dictado en el procedimiento del caso Begoña Gómez. En esa resolución, Peinado afirmó que «no cabe duda» de que los agentes que acompañan a Gómez pueden, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», colaborar «en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».

El mismo auto ha enviado a Begoña Gómez a juicio oral por cuatro presuntos delitos y ha fijado como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal ante el juzgado.

El sábado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado a la presidenta del CGPJ la «más enérgica queja» por las afirmaciones del magistrado

Para el ministro, esas palabras «representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad».

Marlaska también ha señalado que las sospechas del juez alcanzan a los superiores jerárquicos de los agentes, «afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales», y ha calificado el conjunto de «hecho de máxima gravedad».

Ante la gravedad de la situación, la Comisión Permanente del CGPJ se ha reunido de forma extraordinaria y telemática el domingo desde las diez de la mañana. Tras cerca de una hora de deliberación, el debate se ha aplazado hasta este lunes a las 9:00 horas para continuar de forma presencial. Ha sido en esa segunda sesión donde el órgano ha tomado su decisión con el voto dirimente de Perelló.

Posible falta grave

La ley tipifica como falta grave el «exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración» respecto de otros poderes, instituciones o ciudadanos. Es precisamente bajo ese paraguas legal bajo el que la mayoría de la Comisión Permanente ha considerado que las expresiones de Peinado sobre los escoltas merecen, al menos, ser examinadas por el Promotor de la Acción Disciplinaria, que tiene ahora la potestad de archivar el asunto o de proponer la apertura formal de un expediente.

Voto particular

La decisión ha sido contestada de forma inmediata. Los cuatro vocales que han votado en contra —Eduardo Martínez, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal— han emitido un voto particular en el que sostienen que la medida supone «inmiscuirse ilegítimamente en las competencias que únicamente corresponden a la Audiencia Provincial de Madrid en vía de recurso», con afectación a «los principios constitucionales de exclusividad de la jurisdicción y de independencia judicial».

Los vocales disidentes argumentan que el juez, al redactar las frases cuestionadas, «está explicando los motivos por los que él entiende que procede su decisión de adoptar medidas cautelares», y que esa decisión «es estrictamente jurisdiccional y revisable únicamente por la vía ordinaria de los recursos que caben contra ella, sede natural en la que puede apreciarse una eventual ausencia, insuficiencia o desacierto de la motivación».

Para apuntalar su posición, los cuatro vocales invocan jurisprudencia del Tribunal Supremo. Citan una sentencia de 1998, según la cual «la sanción gubernativa es posible siempre que con ella no se limite o coaccione el ejercicio independiente de la función jurisdiccional, no incidiendo en las valoraciones jurídicas que determinan la resolución o el fallo».