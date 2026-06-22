Preocupación en el litoral malagueño: una de las algas invasoras más agresivas de España inunda las playas justo al inicio de la temporada alta

El verano en la costa andaluza debería tener como protagonista al buen tiempo, a los chiringuitos y a la playa, pero en Cádiz ya avisaron de la presencia de un alga invasora muy dañina. De hecho, también se está convirtiendo en un problema en Málaga.

Y es que la Costa del Sol ha empezado la temporada estival con grandes acumulaciones de alga asiática en sus playas. Donde más se ha notado es desde Málaga capital hasta Estepona.

Esta especie invasora tiene el nombre científico de Rugulopteryx okamurae y puede ir a más si no se toman medidas. Estamos hablando de una macroalga que lleva extendiéndose más de una década por Andalucía hasta convertirse en un riesgo ambiental, turístico y económico.

El alga asiática que puede destrozar las playas de Málaga este verano

El motivo del aumento de este alga asiática en Málaga son las condiciones del invierno pasado, con lluvias y varios temporales que han alterado las corrientes marinas y han favorecido que grandes cantidades de restos quedaran acumuladas en el fondo.

Con los primeros vientos de levante, esa biomasa ha terminado en la orilla. La consecuencia directa es la aparición de arribazones que han obligado a reforzar la limpieza justo cuando las playas empiezan a llenarse de vecinos y turistas.

Por ejemplo, en puntos como Estepona el impacto ha sido especialmente notorio. Según la SER, ya se han retirado alrededor de 1.100 toneladas sólo en la playa de La Rada, y se calcula que el resto del litoral municipal puede sumar otras 1.000 toneladas.

De hecho, el alga asiática ya está presente en casi toda la Costa del Sol, por lo que se considera un problema que va a más desde hace una década. Lo peor es que tiene difícil solución, ya que las corrientes marinas no van a parar de formar grandes masas de biomasa en la arena.

Qué hace al alga asiática un problema tan grave en la costa de Andalucía

Los científicos están intentando usar las algas para crear productos de alto valor añadido. Pero mientras ese día llega, lo cierto es que especies como Rugulopteryx okamurae son un problema medioambiental en España.

Procede del Pacífico occidental y su expansión es muy preocupante porque no sólo llega a la playa, sino que también desplaza a especies autóctonas y altera hábitats marinos.

Según informó la Junta de Andalucía, parte de su éxito está en el modo de reproducción. La macroalga puede generar nuevos individuos a partir de pequeños fragmentos de sí misma, mediante reproducción asexual.

Es decir, no necesita un proceso complejo para seguir colonizando zonas nuevas. En primavera y verano aumenta su actividad reproductiva, justo cuando la presión sobre las playas es mayor y los municipios necesitan mantener el litoral en condiciones para el baño.

El impacto real de un alga invasora en el turismo y en las playas malagueñas

El problema más visible para los bañistas es la acumulación del alga sobre la arena. Desde un punto de vista estético, las masas afean la playa, generan malos olores al descomponerse y obligan a retirar toneladas de material en muy poco tiempo.

Para los ayuntamientos, esto se traduce en más maquinaria, más personal, transporte, acopio y gestión de residuos. En 2025, Estepona y Marbella retiraron alrededor de 5.000 toneladas cada una. En Tarifa, uno de los municipios más afectados, se recogieron 12.500 toneladas en 2024.

De hecho, Andalucía ha tenido que declarar la situación de fuerza mayor y extrema necesidad para la llegada masiva de arribazones. El objetivo es aliviar parte de la carga económica que soportan los municipios del litoral.