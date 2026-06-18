Nadie esperaba encontrar esto: detectan desde el espacio una colosal formación de 8.000 kilómetros en el Atlántico

Durante mucho tiempo, era muy conocido el mar de los Sargazos; se ha convertido en el gran cinturón de sargazo del océano Atlántico. El pasado mes de mayo, se detectaron un total de 37,5 millones de toneladas de este tipo de alga de color pardo, que flota entre la costa de África y el golfo de México. Diferentes investigaciones aseguran que estas algas llevan 40 años formándose en diferentes niveles.

El sargazo es un género de macroalgas que flota por todo el océano. Para diferentes especies en el mar, sirve de hábitat, pero para las costas se trata de un gran problema ambiental, económico y de salud pública, además de que tiene un gran efecto en el turismo. La gente busca una playa paradisíaca y limpia, pero se acaba encontrando una zona de mal olor e imposible de transitar.

Una vez que llegan a tierra, se descomponen, generan malos olores y liberan sulfuro de hidrógeno. Encontrarse con grandes masas de este tipo de algas puede asfixiar playas, alterar ecosistemas y dañar arrecifes de coral. Y para las economías que dependen del turismo, el impacto es doble al dedicar horas para una limpieza que no acaba nunca.

Origen del sargazo

Observaciones satelitales han resuelto esta paradoja al haber rastreado el transporte estacional del sargazo. Estos hallazgos respaldan las teorías de los exploradores de que este tipo de alga podría alimentar a las poblaciones del mar de los Sargazos.

“Estas aguas ricas en nutrientes propiciaron episodios de alta biomasa a lo largo de la costa del Golfo, lo que provocó varamientos masivos, costosas limpiezas de playas e incluso el cierre de emergencia de una central nuclear de Florida en 1991. Un aspecto fundamental de nuestra investigación es la composición elemental del tejido del sargazo y cómo ha cambiado con el tiempo”, dijo Brian Lapointe, doctor de investigación en FAU Harbor Branch.

De la misma manera, aseguró que “comprender por qué el sargazo crece tanto es fundamental para gestionar estos impactos. Nuestro estudio ayuda a establecer la relación entre la contaminación por nutrientes de origen terrestre, la circulación oceánica y la expansión sin precedentes del sargazo en toda una cuenca oceánica”.