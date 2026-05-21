EEUU no se anda con chiquitas: quiere potabilizar el agua del Golfo de México construyendo una planta desalinizadora gigante

Muchos países hacen grandes obras de ingeniería para controlar el agua, pero en Estados Unidos (EE.UU.) preparan un proyecto megalómano. Al parecer, Texas quiere crear una planta desalinizadora para convertir el agua del Golfo de México en Potable.

Hay que pensar que Texas es un territorio marcado por la sequía, la presión industrial y el crecimiento urbano, por lo que necesita aumentar el agua potable disponible en el Valle del Río Grande.

El proyecto se llama RGV Desal y plantea una infraestructura privada en South Padre Island, con una capacidad inicial de 189 millones de litros diarios y margen para crecer mucho más si la demanda lo exige.

Estados Unidos quiere potabilizar el agua del Golfo de México con una desalinizadora gigante

Las desalinizadoras son carísimas, pero en Estados Unidos quieren llevarlas al extremo con su proyecto al norte de South Padre Island, una de las zonas costeras más conocidas del sur de Texas.

Por increíble que parezca, la planta tomará agua del Golfo de México y la tratará mediante ósmosis inversa. Los ideólogos de este proyecto son RGV Desal, una sociedad creada por US Desalination e IDE Technologies.

La idea es diseñar, financiar, desarrollar y operar una instalación pensada para abastecer tanto a servicios públicos como a clientes industriales.

A lo que aspiran los ingenieros es comenzar produciendo más de 189 litros de agua potable al día, pero están preparados para multiplicar esa cifra. La instalación podría aumentar el ritmo hasta los 454 millones diarios.

Por qué Texas mira al Golfo de México para potabilizar su agua

El Valle del Río Grande depende en gran medida del propio Río Grande, que aporta más del 75% del agua de la zona.

El problema es que esa fuente se ha vuelto menos fiable por la sequía, las tensiones por la gestión del río y el aumento de la demanda.

A esa presión hay que sumar el crecimiento residencial e industrial que ha experimentado Texas en los últimos años. Por ejemplo, el puerto de Brownsville y otros polos económicos necesitan cada vez más agua, justo cuando las reservas tradicionales ofrecen menos margen.

Cuánto cuesta una planta desalinizadora para sacar agua potable del Golfo de México

La planta RGV Desal tendrá un coste estimado de unos 1.000 millones de dólares; unos 850 millones de euros al cambio. A los ciudadanos casi no les costará dinero porque se trata de una inversión privada, que dependerá de los acuerdos de suministro con las empresas públicas.

De momento el proyecto está en fase de planificación y permisos, con la expectativa de completar la tramitación en unos 18 meses si el proceso avanza sin grandes retrasos.

La entrada en servicio está prevista en una horquilla de entre tres años y medio y cinco años, de modo que no resolverá una emergencia inmediata, pero sí podrá reforzar el suministro a medio plazo.

¿En Texas (Estados Unidos) se están quedando sin agua potable?

La dificultad se ve muy clara en Corpus Christi, donde los embalses están bajo mínimos y la ciudad ha tenido que activar las restricciones al consumo en varias ocasiones.

Por eso también se ha impulsado otra desaladora en Corpus Christi, aunque con un enfoque distinto. Allí van a crear una planta modular de agua salobre integrada en el sistema municipal O.N. Stevens.

Ese proyecto también busca producir agua potable con rapidez y reducir la dependencia de fuentes cada vez más castigadas.

Es decir, uno de los grandes retos de Texas es garantizar la seguridad hídrica, aunque eso pase por proyectos de ingeniería tremendamente caros.