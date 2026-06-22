¿Cómo se escribe correctamente en español, ‘amoniaco’ o ‘amoníaco’? El dictamen de la RAE acaba con todas las dudas

Hay palabras en español que nos generan dudas porque alguna letra nos baila. Por ejemplo, nos ocurre con friegasuelos o fregasuelos. Sin embargo, hay veces donde lo que nos confunde es la tilde. Este es el caso de amoniaco o amoníaco, pero la Real Academia Española (RAE) lo ha aclarado.

La duda surge porque no todas las personas colocan el golpe de voz en la misma letra, por lo que la acentuación cambia. Sin embargo, la RAE y la Fundéu coinciden en el veredicto.

Tanto amoniaco como amoníaco son correctas. Lo único que cambia es que la primera opción es más común en España y la segunda más frecuente en Hispanoamérica.

Cómo se escribe en español, ‘amoniaco’ o ‘amoníaco’, según la RAE

Como ocurre con otras expresiones, como buen día o buenos días, no es que una opción sea más correcta que la otra, sino que cada ámbito geográfico tiene una preferencia.

El Diccionario de la lengua española (DLE) incluye amoniaco como entrada principal, pero también recoge expresamente la variante amoníaco. Por tanto, escribir la palabra con tilde o sin ella es completamente válido.

La diferencia no responde a que una forma sea culta y la otra incorrecta. Tampoco cambia el significado del término. Las dos grafías permiten nombrar exactamente el mismo compuesto químico.

De hecho, la Fundéu ha confirmado que ambas opciones son correctas sólo que en España es más habitual utilizar la palabra llana amoniaco, mientras que en Hispanoamérica se considera más culta la pronunciación esdrújula amoníaco.

Es decir, los españoles escribimos amoniaco, mientras que los hispanoamericanos optan por amoníaco. Ninguna es mejor que la otra, pero lo recomendable es que te adaptes a tu localización.

La RAE explica por qué ‘amoníaco’ lleva tilde y ‘amoniaco’ no

La tilde no puede colocarse o eliminarse de manera caprichosa, ya que refleja dos pronunciaciones distintas. En la forma amoníaco, el golpe de voz recae sobre la sílaba ní.

Amoníaco es una palabra esdrújula y, como todas las palabras de este tipo, debe llevar tilde. Además, la vocal tónica í forma un hiato con la a siguiente, por lo que ambas pertenecen a sílabas diferentes.

En cambio, amoniaco se pronuncia como una palabra llana. En esta variante, las vocales ia forman parte de la misma sílaba y la intensidad recae en la penúltima.

Como amoniaco es una palabra llana terminada en vocal, las reglas generales de acentuación indican que debe escribirse sin tilde. De esta manera, las dos grafías representan fielmente dos pronunciaciones aceptadas.

Otros productos químicos que no sabemos escribir en español

El caso de amoniaco o amoníaco no es único en español. Otro producto químico que nos confunde es el cinc o zinc. La primera opción se parece más a la forma científica (Zn) y la segunda se adecúa más a las normas ortográficas del español.

La RAE ha señalado en la Fundéu y en el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) que la forma mayoritaria y asentada es zinc por lo que es más recomendable que la usemos. Eso sí, cinc también es válida.

El motivo que da el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) para ello es que zinc es la forma más cercana a la etimología, procedente del francés zinc, y también la que justifica el símbolo químico Zn.