Un ladrón atraca un locutorio en Torremolinos y muere de un infarto al ser detenido por la Policía

Un hombre de 35 años ha fallecido tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un establecimiento de telefonía de Torremolinos (Málaga) cuando la Policía Nacional intentaba detenerlo por un presunto robo con violencia.

El suceso se produjo este pasado domingo, en la calle Hoyos. A las 19:45 horas, una llamada al 112 alertaba de un robo violento en un locutorio. Clientes y trabajadores del negocio inmovilizaron al presunto ladrón hasta la llegada de la Policía.

En el local se personaron varios agentes para reducir y detener al sospechoso, que se encontraba en avanzado estado de agitación. Durante la intervención, el hombre entró en parada cardiorrespiratoria. Los funcionarios le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y solicitaron asistencia sanitaria, pero los intentos de la Policía y del 061 por salvar su vida resultaron infructuosos.

Tanto la Policía como el 061 confirmaron el fallecimiento del individuo, del que no han trascendido más datos, y se activó el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver y su correspondiente autopsia.

Incendio en un restaurante de Marbella

En otro orden de cosas, tres personas, entre ellas un menor de 16 años, han sido evacuadas al hospital tras un incendio este lunes en un restaurante de Marbella (Málaga).

El siniestro se produjo sobre las 19:15 horas en un local situado en un centro comercial de la A-7. El 112 recibió varios avisos por un incendio en la cocina de un restaurante con posibles personas afectadas. Los servicios de emergencias activaron a efectivos de Bomberos de Marbella, Policía Nacional, Policía Local y 061.

Según fuentes sanitarias, tres personas resultaron intoxicadas por humo –dos mujeres de 41 y 52 años y un chico de 16–. Todos ellos fueron evacuados al Hospital Costa del Sol de Marbella.