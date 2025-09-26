Muere un ladrón que huía de la Guardia Civil al despeñarse por un barranco de Granada tras un atraco

Un ladrón que huía de la Guardia Civil tras robar en una gasolinera de Jun (Granada) ha fallecido este jueves al precipitarse por un desnivel de ocho metros. La persecución se inició en la autovía A-92, pero el hombre, a bordo de un coche robado, bajó del vehículo y huyó a pie. Bien porque era de noche o porque no conocía la zona, acabó despeñado por un barranco.

Los hechos han ocurrido esta madrugada, sobre las 4:00 horas, cuando se activó a una patrulla de la Guardia Civil por el robo en un área de servicio de la citada localidad granadina. Los agentes vieron huir de la gasolinera a dos vehículos y comenzaron la persecución, pero en el punto kilométrico 248 de la A-92, cerca de la salida de Alfacar, el conductor de uno de los coches decidió parar y seguir la huida a pie.

Fuentes de la Guardia Civil han precisado a Efe que el hombre salió corriendo y cayó por un desnivel de unos ocho metros en un paraje de difícil acceso que no contaba con iluminación.

Los agentes trataron de llegar hasta la víctima, pero la fuerte pendiente del terreno lo hizo imposible, así que dieron aviso a los servicios de emergencia. Finalmente, los Bomberos de Granada rescataron el cuerpo sin vida del hombre.

Según Ideal, que ha adelantado el suceso, el coche en el que huía el ladrón era robado, igual que el segundo vehículo implicado, localizado por la Guardia Civil. Las autoridades están intentando identificar a la víctima, por lo que no han trascendido más datos.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y continúa con las pesquisas para detener al segundo sospechoso a fin de esclarecer si ambos son responsables de una serie de atracos en gasolineras de la provincia registrados en las últimas fechas.