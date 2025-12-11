Detenido un ladrón con 56 arrestos previos por robar, destrozar y defecar en una iglesia de Almería

La Policía Nacional ha arrestado en Madrid a un hombre de 61 años acusado de irrumpir hace un mes en la iglesia de San Roque de Almería, donde sustrajo apenas 30 euros, causar graves destrozos y defecar en la sacristía antes de huir. El detenido acumula 56 arrestos previos, muchos de ellos por robos en templos de distintas provincias.

La identificación del sospechoso ha sido posible gracias a la Policía Científica, que localizó una huella dactilar parcial durante la inspección de la iglesia, forzada en la madrugada del 29 al 30 de octubre. El párroco encontró la puerta forzada, daños de consideración en el interior y el lampadario vacío. Pese al escaso botín, el nivel de destrozos llevó a los investigadores a priorizar el caso.

La Brigada de Policía Científica de Almería recuperó un vestigio lofoscópico (huella dactilar) en el marco de una caja de llaves arrojada al suelo. Su identificación requirió técnicas avanzadas por su fragmentación y escasa calidad. El resultado apuntó a un viejo conocido de la Policía, lo que motivó que el Grupo V de la Policía Judicial de Almería emitiera una requisitoria para su localización y detención.

Tras varias gestiones infructuosas, el 27 de noviembre agentes de la comisaría de Estación Sur de Madrid detectaron al sospechoso durante un control preventivo. En la mochila portaba dos destornilladores compatibles con el modus operandi de los robos con fuerza que se le atribuyen. Las herramientas fueron intervenidas para su análisis.

El hombre, del que no han trascendido más datos, fue detenido e inmediatamente puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Madrid, que deberá remitirlo a la autoridad judicial reclamante en Almería. La investigación sigue abierta para determinar si está implicado en otros robos cometidos en lugares de culto.