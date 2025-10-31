Defecan y destrozan la iglesia de San Roque en Almería: «Lo hacen para vejar a los cristianos»

La iglesia de San Roque, en el barrio de Pescadería de Almería, ha sido asaltada esta madrugada en un acto vandálico que ha causado importantes destrozos y ha generado una profunda indignación entre vecinos y feligreses. Aunque no se ha dañado el patrimonio artístico ni se han sustraído joyas, los autores han reventado puertas, armarios, lampadarios y limosneros, y han cometido un acto vejatorio al defecar en el interior del templo. Es la segunda vez en apenas unos meses que alguien ataca la misma iglesia.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para identificar a los responsables del asalto. La unidad de Policía Científica ha trabajado en el lugar recogiendo vestigios que serán analizados junto a la Policía Judicial. El incidente ya ha sido denunciado formalmente, y aunque aún no se ha confirmado la motivación de esta vejación a los católicos, las primeras hipótesis apuntan a una acción de desprecio más que a un intento de robo.

Las hermandades de San Roque han trasladado a los vecinos que las imágenes sagradas se encuentran «en perfecto estado» y que no se ha producido ningún daño al patrimonio litúrgico. Aun así, han calificado lo ocurrido como «una ofensa a la comunidad cristiana» y han expresado su malestar por la profanación sufrida durante la madrugada.

En un comunicado conjunto, las hermandades del Calvario y del Carmen han pedido tranquilidad a los fieles y han confiado en que «este haya sido un hecho aislado». También han reiterado su compromiso con la custodia del templo y han asegurado que se mantiene una estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad.

El ataque se ha producido apenas unos meses después de que un joven fuera detenido en la misma por gritar e insultar durante la vigilia del Domingo de Ramos. Aunque en su momento se consideró un incidente puntual, la repetición de hechos ha generado inquietud entre algunos feligreses.

Desde la parroquia se ha reforzado la vigilancia y se han intensificado los contactos con la Policía para garantizar la seguridad del templo. Los vecinos del barrio, profundamente ligados a su iglesia, esperan que se identifique a los autores y se eviten futuros episodios similares.