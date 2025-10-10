Detenido un inmigrante musulmán por escupir a la imagen de Cristo en una iglesia de Fuengirola

La Policía Nacional ha detenido a un inmigrante musulmán de 31 años por irrumpir en una iglesia de Fuengirola (Málaga), escupir a la imagen de Cristo crucificado e intentar reventar la mesa del altar.

Los hechos ocurrieron el jueves de la semana pasada, a primera hora de la mañana, en la parroquia de San José. Sobre las 6:30 horas, según trasladan a OKDIARIO Andalucía desde la propia iglesia, el hombre aprovechó que dos mujeres estaban realizando labores de limpieza para irrumpir en la parroquia, muy alterado.

En su trayectoria hacia el altar lanzó varios escupitajos, según los testigos, y cuando llegó a la talla de Cristo crucificado escupió también a la imagen. Luego cogió un cristal que cubría la mesa del altar con «intención de reventarlo», según la nota policial.

Los gritos de pánico de las dos mujeres que estaban limpiando lograron frenar al intruso, que emprendió la huida mientras gritaba en un idioma extranjero.

El párroco denunció los hechos y la Brigada Local de Información de la comisaría de Fuengirola abrió una investigación.

Tras las pesquisas, la Policía Nacional detuvo este pasado miércoles en Mijas (Málaga) al sospechoso por un delito de odio y otro contra los sentimientos religiosos. El hombre es de origen africano. La Policía no ha querido concretar su nacionalidad a este periódico porque resulta «irrelevante». El caso ya está en manos del juzgado competente.