Ocho heridos tras la explosión de un barco en el puerto de Fuengirola (Málaga)

Ocho personas han resultado heridas tras una explosión en el interior de un barco en el puerto deportivo de Fuengirola (Málaga).

El Servicio de Emergencias 112 ha informado de que sobre las 12:20 horas varios testigos han alertado de que una embarcación estaba ardiendo en el pantalán 2-3 del Puerto y que podía haber personas heridas. Asimismo, los testigos han señalado que habían escuchado una explosión procedente del interior del barco.

Tras ello, la sala coordinadora ha dado el aviso a efectivos de bomberos, servicios sanitarios, Policía Local, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Socorrismo y Cruz Roja para que se desplazaran.

El Ayuntamiento de Fuengirola ha apuntado en redes sociales que los socorristas del Servicio de Salvamento han podido rescatar a los ocho tripulantes del barco e, inmediatamente, los han puesto a disposición de los servicios médicos de emergencia.

Además, el Consistorio ha precisado que aún se desconocen los motivos por el que se produjo la explosión y, con ello, el incendio. Fruto de la deflagración, la embarcación se ha hundido y los responsables de la Agencia Andaluza de Puertos están siguiendo la situación de cerca para valorar la aplicación de medidas anti vertidos.