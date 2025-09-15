Encuentran un segundo muerto bajo los escombros de la explosión del bar de Vallecas

La Policía ha encontrado un segundo cadáver bajo los escombros de la explosión de gas que dejó otro muerto y 25 heridos en un bar del barrio de Vallecas, en Madrid, el pasado sábado. Los servicios de emergencia han reactivado la búsqueda este lunes después de que se encontraran evidencias de la posible presencia de un segundo cadáver, que finalmente se ha confirmado. Fuentes de la Policía han indicado que buscaban a un joven de nacionalidad colombiana.

La primera de las víctimas mortales fue localizada durante la madrugada del domingo por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. El cuerpo estaba sepultado bajo más de un metro de arena y escombros del edificio, lo que complicó encontrar el cadáver. La víctima también se trataba de un hombre de nacionalidad colombiana. El hombre fue localizado en la segunda inspección de los bomberos y gracias a la unidad canina de la Policía Nacional.

La explosión fue causada por una «concentración de gases» y afectó a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio y al bar situado en los bajos del mismo, según explicaron fuentes de la investigación.

El bar del siniestro es Mis Tesoros, un local de hostelería muy concurrido en la zona. El establecimiento quedó gravemente afectado tras la fuerte explosión registrada este fin de semana. A escasos metros se encuentra un inmueble que llevaba tiempo okupado por varias personas. Algunos han destacado que la explosión se ha producido en este lugar okupado. Después la deflagración alcanzó al bar. «Todo empezó allí dentro, y en cuestión de segundos el fuego se extendió», ha relatado un vecino que presenció la escena.

Las autoridades, sin embargo, han pedido cautela y han subrayado que las causas aún están bajo investigación. Los equipos de bomberos y la policía científica trabajan sobre el terreno para determinar con exactitud qué provocó la explosión y si efectivamente el local okupado estuvo relacionado con el inicio del fuego.