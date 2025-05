Alejandro Macarrón (demógrafo): «El 10% de niños que nacen en España son ya de inmigrantes musulmanes»

«El 10% de niños que nacen en España son ya de inmigrantes musulmanes». Lo cuenta Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU-CEFAS, ingeniero y consultor empresarial. Para consolarnos, quizá, añade: «En Francia ya son el 25-30%». Alejandro Macarrón es uno de los demógrafos más prestigiosos de España. Lo suyo son los números, a partir de fuentes oficiales, ya sea el INE, Eurostat o cualquier otra: «En España, el 70% de los inmigrantes africanos y de los inmigrantes musulmanes son marroquíes.

«Los inmigrantes musulmanes en España son los únicos que tienen hijos por encima de la tasa de reemplazo». Esto, traducido, significa que los inmigrantes musulmanes en España son los únicos que tienen garantizada su continuidad como grupo de una generación a otra porque superan la tasa de fecundidad por mujer necesaria, que suele estar en dos hijos.

Macarrón cuenta que la endogamia de estos grupos de inmigrantes musulmanes en España les lleva a reproducirse entre ellos: «El 98% de las pakistaníes en España y el 93% de las marroquíes en España sólo tienen hijos con pakistaníes y marroquíes». Es decir, no se mezclan. Y, además, las cifras indican que tienen futuro: «En Barcelona, el 5% de los hombres entre 20 y 40 años son pakistaníes».

La tendencia numérica va a más y el problema cultural de integración y creación de guetos también: «Hay barrios y pueblos de España donde los extranjeros ya son mayoría». Las cifras de localidades como Salt, en Gerona, asustan. Alejandro Macarrón llama la atención sobre algo evidente a los ojos de cualquiera: «Vienen pocos inmigrantes viejos. Es gente joven en edad de trabajar».

Y de tener hijos: «En Cataluña, más del 50% de los bebés nacidos en 2023 tenía, al menos, un progenitor, sino los dos, nacido en el extranjero. En el País Vasco, el porcentaje de bebés de inmigrantes es ya más alto que en el conjunto de España».

Sustitución poblacional

Alejandro Macarrón advierte que «los números son los números» cuando le preguntamos si la sustitución poblacional en España, siguiendo la estela de Europa, es un «bulo de la ultraderecha», como señalan los medios oficiales: «El pueblo español autóctono está muriendo y la sustitución poblacional está ocurriendo».

En uno de sus últimos estudios, Alejandro Macarrón hace una proyección que llama la atención -y asusta- porque la fecha está a la vuelta de la esquina: «En 2044, más del 50% de la población de España será nacida en el extranjero o hija de extranjeros. Hacia 2040 serán mayoría ya por debajo de los 50 años». En el estudio, Macarrón va provincia por provincia: «Alicante será la primera en 2035 con mayoría de extranjeros sobre autóctonos». Impresiona pensar que eso es dentro de 10 años tan sólo.

Alejandro Macarrón matiza, para ser riguroso, que no es un «pronóstico», sino una «proyección» sobre la base de que se mantenga lo que él llama «una combinación letal de inmigración masiva y falta de nacimientos de nacionales autóctonos». Es el invierno demográfico de España: «Mueren cada año 200.000 españoles autóctonos más de los que nacen». Ocurre, dice, desde 2012: «Cuando murió Franco, España tenía una salud demográfica exultante. En los 25 años siguientes, se mantuvo el superávit de nacimientos sobre muertes, aunque la natalidad empezó a caer con Suárez y ningún presidente de la democracia la ha fomentado».

En esos años, mientras nacíamos menos y moríamos más, empezaron a llegar masivamente inmigrantes. No es de ahora la cosa, pero Sánchez la ha empeorado: «Las llegadas enormes de inmigración empezaron con Aznar y Zapatero. Desde 2018 con Sánchez hay un aluvión muy fuerte de inmigrantes». Alejandro Macarrón dice que vienen llamados por las «bondades» del Estado del Bienestar europeo.

Macarrón cuenta, con datos, que ni durante las crisis, los inmigrantes renuncian a venir y mucho menos a volverse a sus países: «Durante la crisis, con Rajoy, había un 60% de paro entre los inmigrantes africanos, pero sólo se fue a su país de vuelta el 1%». Son las «aberraciones» y «perversiones», dice, de nuestro sistema de protección social que les ofrece «subsidios de por vida»: «El inmigrante se queda porque Papá-Estado le mantiene y siempre vivirá mejor que en su país, incluso aunque aquí haya crisis». Dice que «la red de seguridad de nuestro Estado del Bienestar les compensa cualquier riesgo», en referencia a cruzar África o lanzarse al mar para llegar.

Europa y España mueren

Alejandro Macarrón insiste en los números: «Hace 30 años los extranjeros no llegaban al 4% en España. Ahora son ya el 23%. Ha habido una pérdida acumulada de 1,7 millones de españoles autóctonos en los últimos 12 años y el proceso se está acelerando. Si no aumentamos la natalidad, perderemos de 250.000 a 300.000 españoles autóctonos al año en los próximos 15 años». El dato es terrible. Macarrón nos consuela de nuevo con los datos de ahí fuera: «En Alemania, ya han perdido más de 7 millones de alemanes autóctonos y en Italia 5 millones». Es hacia lo que vamos irremediablemente en España si no cambia la tendencia.

«Es mentira que necesitemos inmigración para cubrir el mercado laboral habiendo 4 millones de parados», dice Alejandro Macarrón

«Es mentira que necesitemos inmigración para cubrir el mercado laboral habiendo 4 millones de parados», dice Alejandro Macarrón. El coordinador del Observatorio Demográfico del CEU-CEFAS critica la nueva regularización masiva de 500.000 inmigrantes que el PSOE quiere aprobar con urgencia este verano: «Es un efecto llamada brutal. Nuestros políticos son corresponsables de muchas muertes de inmigrantes en el mar fomentando el efecto llamada».

Para Alejandro Macarrón, «son los políticos los que traen una inmigración que no necesitamos económicamente, a base de barra libre de impuestos y deuda pública para sostener el Estado del Bienestar que les ofrece subsidios de por vida».

«Aluvión insostenible» y «mentiras»

Alejandro Macarrón habla de un «aluvión» de inmigración insostenible en España: «Recibimos inmigración a un ritmo insostenible para su asimilación humana, cultural, laboral y de vivienda».

Macarrón dice que es «absolutamente falso» y «mentira» que necesitemos inmigrantes para cubrir el mercado laboral, como se argumenta oficialmente, y máxime, como apunta, si las cifras oficiales de paro están trucadas con maquillajes estadísticos: «La inmigración se justifica si hay huecos en el mercado laboral. No es el caso de España. Con casi 4 millones de parados reales, ¿qué rayos de inmigración necesitamos? Con los datos de la EPA, no tiene ningún sentido que vengan 500.000 ó 600.000 inmigrantes. No hay mercado, además, de vivienda para asimilarlos. Y, desde el punto de vista humano y cultural, las sociedades pueden asimilar unas cantidades moderadas de otras culturas para que, poco a poco, vayan integrándose».

Alejandro Macarrón advierte que esto ya está ocurriendo en España y que ya ha ocurrido en Europa con consecuencias terribles para la convivencia, la inseguridad y el terrorismo. Para Alejandro Macarrón, «los cócteles multiculturales han fracasado en todos lados».

«Riesgos de fractura»: Islam y Marruecos

Por eso, Alejandro Macarrón advierte: «Hay un riesgo de fractura y tensión social». Particularmente, señala, con la inmigración islámica. Cree que «inmigración hispana, aunque es muy heterogénea y viene de países con tasas altas de delincuencia e inseguridad, tiene más facilidad para integrarse culturalmente en España». La inmigración musulmana tiende a no integrarse y más si no se le exige nada: «Los inmigrantes musulmanes desarrollan en España lo que conocen: su cultura de origen».

Macarrón habla del hándicap del islamismo que reivindica Al Andalus y desmonta los «rollos patateros y mitos», dice, sobre aquella etapa recordando el maltrato al que sometían a los cristianos. Macarrón apela a la historia: «Los musulmanes siempre han combinado mal con otras religiones».

En el caso de la inmigración marroquí, señala Alejandro Macarrón, hay un segundo handicap: «Es el único país con inmigrantes en España [más de un millón] que reivindica parte del territorio español». Y se pregunta: «¿Qué harían en caso de conflicto entre España y Marruecos?». Macarrón vuelve a los datos para la radiografía de la España actual: «Los marroquíes se asientan, sobre todo, en Almería y las tres provincias catalanas que no son Barcelona». Y llama la atención sobre otra región española: «Murcia se disputa, con Cataluña, ser la comunidad más islamizada de España».