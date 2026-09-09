La importante reflexión de Tim Burton, director de cine: «Sé tú mismo. Todos los demás ya están ocupados»

Tim Burton cuenta ya con 68 años y se ha convertido en uno de los directores de cine más aclamados a nivel mundial. Entre sus más de 20 películas destacan por su originalidad La gran aventura de Pee-wee, Bitelchús, Batman, Eduardo Manostijeras, Ed Wood, Sleepy Hollow, El planeta de los simios, Charlie y la fábrica de chocolate o la serie Miércoles. Tim Burton es un hombre con múltiples facetas, ya que además de como director ha trabajado como productor y guionista y durante su vida siempre ha intentado seguir su propio camino. Por eso, no es de extrañar que se le atribuya esta inteligente reflexión: «Sé tú mismo. Todos los demás ya están ocupados». Una inspiradora frase con la que intenta explicar la importancia de aceptar y mostrar en el trabajo nuestra personalidad y no intentar imitar a los demás. Cada ser humano es único y en el caso de Tim Burton imposible de imitar.

El director Tim Burton nació el 25 de agosto de 1958 en la localidad californiana de Burbank y desde pequeño era un niño bastante introvertido al que le gustaba estar en su propio mundo. También le encantaba la pintura, el dibujo y el cine fantástico y de ciencia ficción, sobre todo, las películas de monstruos como las de Roger Corman. Un profesional del mundo del cine que tenía muy clara su vocación y que se puede decir que ha triunfado aunque, por ahora, Burton no ha obtenido ningún Oscar por su trabajo como director. Corpse Bride (2005) y Frankenweenie (2012) fueron candidatas al Óscar a la mejor película de animación. Sí que ha recibido otros premios como un Emmy en 1990 por la serie animada de Beetlejuice y el National Board of Review: a Mejor Director en 2007 por Sweeney Todd.

Los primeros pasos en este mundo de Tim Burton

Su primer trabajo en el mundo del cine fue en la compañía Disney, ya que Tim Burton tiene un gran talento para el dibujo y la animación, en los bocetos de Tod y Toby en 1981. Su siguiente tarea fue en el arte conceptual de Tarón y el caldero mágico. En 1982 recibió el apoyo necesario para producir una adaptación para niños del poema Vincent, el cual Tim Burton había escrito poco tiempo antes.

Su gran oportunidad le llegó en 1985 cuando fue elegido para dirigir la película La gran aventura de Pee-Wee que contó con un presupuesto estimado de 7 millones de dólares. Pero su primer gran éxito fue la comedia de humor negro Beetlejuice en 1988 que contó en su reparto con actores de la talla de Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin y Geena Davis. La película obtuvo más de 80 millones de dólares en la taquilla y un premio Óscar a Mejor Maquillaje.

En 1989 Tim Burton recibió la propuesta de dirigir la película Batman y, aunque al principio le pareció una gran oportunidad, este rodaje se convirtió para él en un problema. Parte de sus reticencias fueron porque no consideraba que el actor Michael Keaton no era el indicado para protagonizar la película, y, aunque fue un gran éxito en la taquilla con una recaudación de más de 400 millones de dólares a nivel mundial, Tim Burton nunca se sintió satisfecho.

Un reto tras otro

En la década de los noventa, Tim Burton triunfó con películas Eduardo Manostijeras (1991) protagonizado el actor Johnny Depp, Batman vuelve (1992), Ed Wood (1994), Mars Attacks! (1996) y Sleepy Hollow (1999). Aunque todo el mundo piensa que dirigió Pesadilla antes de Navidad (1993), hay que aclarar que Tim Burton ejerció únicamente como creador de la historia y productor ya que el director técnico del film fue Henry Selick.

En la primera década de los 2000 Burton dirigió una nueva versión de El planeta de los simios (2001), Big Fish (2003), Charlie y la fábrica de chocolate (2005) protagonizada por Johnny Depp en el papel de Willy Wonka, La novia cadáver (2005) y Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet (2007).

Durante la primera década de los 2000 Tim Burton dirigió 5 películas: Alicia en el país de las maravillas (2010), Sombras tenebrosas (2012), Frankenweenie (2012), Big Eyes (2014), El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares (2016) y Dumbo (2019). Las últimas películas que ha dirigido Tim Burton han sido Bitelchús Bitelchús (2024) que es una secuela de su película más gótica. En esta ocasión ha contado como protagonistas con los actores Michael Keaton, Winona Ryder y Jenna Ortega.

Entre los próximos proyectos de Burton están la segunda y tercera temporada de la serie Miércoles y El ataque de la mujer de 50 pies, que es un remake del clásico de ciencia ficción de 1958 y que será protagonizada por la actriz Margot Robbie. Aunque el actor ha dejado caer que tiene en la mente otros proyectos, todavía no los ha comentado. Estaremos muy atentos a los nuevos proyectos del director Tim Burton.