Los psicólogos expertos dicen que las personas de entre 55 y 75 años se esfuerzan más que otras generaciones porque de pequeños les inculcaron el valor del trabajo

Para muchas personas que hoy tienen entre 55 y 75 años, trabajar duro estuvo asociado desde la infancia con valores como la responsabilidad, la estabilidad y el compromiso. Crecieron en una época en la que conservar un empleo durante décadas podía formar parte del proyecto de vida y en la que determinadas normas sobre esfuerzo y sacrificio se transmitían dentro de las familias. La psicología y la investigación sobre comportamiento laboral han estudiado estas diferencias, aunque los estudios recientes invitan a mirar más allá de las etiquetas generacionales.

Una relación diferente con el trabajo

La investigación psicológica sí ha encontrado que la edad puede relacionarse con determinados motivos laborales. Un estudio analizó diferentes estudios sobre motivación y encontró que, a medida que aumenta la edad, pueden ganar peso las motivaciones intrínsecas y determinados aspectos relacionados con la seguridad y las relaciones sociales. Esto no significa necesariamente trabajar más horas, sino que pueden cambiar las razones por las que una persona considera importante su empleo.

La educación recibida también forma parte de esta explicación. Aquellos que comenzaron su vida laboral hace varias décadas se incorporaron a mercados de trabajo muy diferentes de los actuales y, en muchos casos, desarrollaron su trayectoria profesional en un contexto en el que la estabilidad y la permanencia en una empresa tenían un peso importante. Un estudio sobre valores laborales señala precisamente que las percepciones sobre el trabajo han cambiado con el tiempo y que las diferencias entre generaciones son más complejas de lo que sugieren los estereotipos.

¿Trabajan realmente más?

Aquí aparece uno de los principales matices. Una investigación publicada en 2024, basada en más de 584.000 personas de 113 países, concluyó que la motivación laboral no puede explicarse simplemente por la generación a la que pertenece una persona. Los autores encontraron que factores relacionados con la edad y con el periodo histórico tenían un papel relevante, cuestionando la idea de que los llamados baby boomers, la generación X o los millennials tengan automáticamente una determinada ética laboral.

Otra investigación llegó a una conclusión similar, ya que existen pocas diferencias sistemáticas y significativas entre generaciones en distintos resultados relacionados con el trabajo. Los investigadores advierten además de que las etiquetas generacionales pueden alimentar estereotipos que no reflejan adecuadamente las características de cada individuo.