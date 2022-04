La discusión de si la psicología es una ciencia tiene ya 140 años. Y a pesar del desarrollo de las investigaciones sobre la salud mental, el debate sigue vigente. A muchas personas les cuesta aceptar que la psicología es ciencia. Una muestra de esto es la última publicación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. En ella se analiza una encuesta acerca de las percepciones de la gente acerca de profesionales científicos. Los psicólogos son valorados con un 3 en un rango de 0 a 5. Esto muestra que en buena parte del sentir popular la psicología no se percibe como rigurosamente científica. A continuación, te ofrecemos más datos de estos estudios.

¿Qué características debe tener una disciplina para ser considerada una ciencia?

La palabra ‘ciencia’ proviene del latín scientia que significa ‘conocimiento’. Para que una disciplina sea reconocida como ciencia, debe reunir tres condiciones:

Tener un objeto de estudio .

. Utilizar una metodología de investigación.

Existir un marco teórico que sustente sus investigaciones y su quehacer.

¿Reúne la psicología estas tres exigencias? Quienes sostienen que la psicología es ciencia consideran que sí.

El objeto de estudio

El objeto de estudio de la psicología es la mente, los sentimientos, la conciencia, la motivación, es decir esas realidades que no son materiales pero que son parte del ser humano. Es una disciplina científica que abarca varias áreas de investigación.

La metodología de investigación

La investigación en psicología incluye la observación, la experimentación y la comprobación, los tres pasos básicos del método científico. Este es un punto clave en las consideraciones de quienes niegan el carácter de ciencia a la psicología. Cuestionan que estas realidades que no son materiales, que no se tocan y no se ven se puedan comprobar.

Pero los psicólogos afirman que sí se puede. A veces se utilizan métodos cuantitativos, en otras oportunidades metodologías cualitativas. ¿Cómo se miden y se comprueban procesos tan abstractos como son los sentimientos y las conductas? Mediante definiciones operacionales que pueden cuantificarse. Se transforman en indicadores que permiten realizar análisis estadísticos y predictivos, característicos de toda ciencia.

El marco teórico

La psicología dispone de un marco teórico profuso, muy rico, formado por teorías que han evolucionado a través de los años. Hay una construcción permanente de conocimiento referido al objeto de estudio de la psicología.

Con estos argumentos, es posible afirmar que la Psicología reúne las condiciones para considerarse una ciencia. Se trata de un conjunto de ideas estructuradas, fundamentadas y analizadas empíricamente que están integradas en marcos teóricos.

Te invitamos a implicarte en el debate pensando y analizando en casos concretos de acción de la Psicología. El análisis te permitirá observar si se dan las condiciones para considerarla ciencia y podrás tener tu propia opinión.