La mitad de los trabajadores reconoce que tiene dificultades para equilibrar su vida laboral y personal

El 50% de los trabajadores españoles reconocieron no poder conciliar su vida laboral y personal, según datos recogidos en el Informe Great Place to Work 2025, presentado este martes en Madrid.

La nueva edición del estudio elaborado por la multinacional líder en la evaluación de entornos laborales, revela que menos de la mitad (49%) siente que puede tomar parte en las decisiones que afectan directamente a su desempeño en el entorno laboral, y que solo el 55% tiene a su disposición formación u otras formas de desarrollo para crecer profesionalmente.

Al mismo tiempo, por sexos, los niveles de conciliación son similares, con una diferencia de 5 puntos (53% en mujeres y 48% en hombres), y si nos fijamos en la edad, aquellos trabajadores de entre 35 a 44 años son los que menos posibilidad tienen para conciliar (47%) un dato coherente, puesto que coincide con la franja de maternidad o paternidad más frecuente.

Estas cifras contrastan con los resultados obtenidos en las empresas certificadas por la consultora como «Mejores Lugares para Trabajar», según el informe presentado.

Así, el 88% de los trabajadores de estas compañías considera que sí tiene la posibilidad de equilibrar el ámbito laboral y personal. Además, el 85% dispone de formación y herramientas para avanzar en su carrera profesional. En paralelo, el 93% señala que puede disponer de su tiempo de trabajo para cuestiones personales en caso de necesitarlo, frente al 61% de la población general.

Para realizar este informe, presentado esta mañana en las oficinas de AbbVie España, Great Place to Work ha recogido las respuestas de los empleados de 452 empresas de diferentes sectores y tamaños de toda España a las 60 preguntas sobre confianza y bienestar en el trabajo de su encuesta Trust Index. En esta ocasión, el informe cuenta con datos procedentes 425.342 personas.

Según los datos recogidos, en este tipo de compañías, el 88% de la plantilla afirma sentirse valorada por sus superiores en lo personal, más allá de la labor que desempeñe, frente al 51% de respuestas afirmativas de la población general.

En palabras de Nicolás Ramilo, Director General de Great Place to Work España, «nos ha llamado la atención este año la involución de la conciliación laboral y personal de las empresas españolas consultadas en comparación con las Best Workplaces». En una sociedad en la que la vida va más allá del trabajo, cada vez es más importante para los empleados que las empresas ofrezcan mecanismos para el equilibrio personal y laboral de las personas para que puedan desarrollar un proyecto de vida.

Habilidades y experiencia, en tiempos de la IA

El potencial humano y cómo este se aprovecha en el entorno laboral ha sido otro de los focos de investigación. Tal y como se extrae de las respuestas de la población general, menos de la mitad de las personas (47%) consideran que sus habilidades, conocimientos y experiencia no se aprovechan correctamente para impulsar el desarrollo de la compañía.

En este sentido, la autopercepción del trabajo que se desempeña también juega un papel clave, y el 53% de los trabajadores encuestados señalaba que su labor cuenta con un sentido especial: no es «simplemente un trabajo». Esto conecta directamente con los estándares de salud mental, que tal y como muestran los datos, solo tienen peso efectivo en la mitad de los trabajadores, al señalar un 52% de los mismos que su compañía es un lugar psicológica y emocionalmente saludable para trabajar.

Favoritismos y preferencias

En las empresas Best Workplaces, un 95% de las personas afirma que son tratadas de forma justa, independientemente de su puesto, frente al 65% con esa opinión en el resto de compañías.

En general, en las empresas españolas se percibe que hay favoritismos: sólo el 42% piensa que sus superiores evitan hacer algún tipo de favoritísimo, mientras que las organizaciones con certificación, casi el doble de los trabajadores (82%) confía que no habrá ese trato de favor por parte de los jefes. Algo similar sucede con el cumplimiento de las promesas, ya que menos de la mitad (49%) de los trabajadores de compañías no certificadas cree que sus líderes son fieles a lo prometido, mientras que el dato se sitúa en el 86%, en el caso de los Best Worklpaces.

Trust Index: la confianza en la propia empresa marca la diferencia

El indicador Trust Index, que es la media aritmética de las 60 afirmaciones y permite conocer el nivel global de confianza de la compañía. En 2025, el Trust Index de las empresas Best Workplaces se sitúa en un 89%. La diferencia respecto al dato en España es sustancial, situándose hasta 30 puntos por encima (el Trust Index de las empresas de España es del 57%).

Estos datos demuestran la gran diferencia en niveles de confianza entre las empresas Great Place To Work (más aún en el caso de las Best Workplaces) y el resto de las empresas en España: en una de las Best Workplaces, nueve de cada diez personas afirman que trabajan en un Great Place To Work, mientras que en el resto de las empresas este número se reduce a seis.

Certificación Great Place to Work

Great Place to Work es una compañía que reconoce y construye Excelentes Lugares de Trabajo desde hace más de 20 años, potenciando la cultura de la confianza y centrándose en las personas. Evalúa los lugares de trabajo a través de una metodología de investigación propia alrededor de la confianza que se genera en las empresas, y emite la Certificación™ Great Place to Work, que permite a la empresa conocer el nivel de confianza dentro de su organización y reconoce a las empresas líderes en el cuidado de sus personas.

«Desde Great Place To Work, hoy más que nunca, seguimos apostando por la creación de culturas de alta confianza para atraer talento, fidelizarlo y conseguir que se exprese, logrando con ello no solamente la satisfacción de las personas que colaboran en la compañía, sino también el éxito empresarial», concluye Nicolás Ramilo, Director de Great Place to Work.