González y Aznar reivindican juntos la moderación: «No militamos en la destrucción del contrario»

Los ex presidentes del Gobierno, Felipe González y José María Aznar, han reivindicado este martes la moderación en la política española por encima de la falta de acuerdos y el señalamiento de los bandos. «No puede ser que militemos en la destrucción del contrario», ha destacado Aznar, mientras que su antecesor González resalta que en su «definición de la democracia no estábamos en la extrema izquierda o derecha».

González y Aznar han intervenido tras recibir la medalla del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en Madrid. El primero, que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 describe que «la democracia vive en un gran espacio de centralidad en el que se comparten elementos sustanciales, lo cual no significa estar de acuerdo en todo». Además, ha apuntado en referencia a su convivencia con Aznar que ellos tenían «muchas discrepancias, pero en la definición de la democracia no estábamos en la extrema izquierda o derecha».

Por su parte, José María Aznar ha defendido el momento en el que se produce la Transición, debido a que «hay españoles que se aceptan unos a otros». El ex presidente popular ha añadido que «el riesgo máximo que tenemos ahora con esto que llamamos el populismo, es que no hay centralidad».

«Es la obligación de los líderes que hay ahora, tenemos que intentar convencer a la gente de recuperar esos espacios, hoy se sostiene la vida política en el partidismo negativo, y eso no puede ser, no puede ser que militemos en la destrucción del contrario», ha añadido Aznar en el evento del CEAPI.

En referencia a América Latina, el ex presidente González ha defendido que también buscó allí el progreso y el entendimiento. «La recorrí siempre con esa idea, y mucho se avanzó, aunque se haya retrocedido ahora», ha apostillado el líder socialista, que cree que «hay esperanza» para los países que conforman el territorio. Aznar, por su parte, ha considerado que si bien existe un enorme potencial en el continente americano en su parte latina, también destaca los riesgos y la necesidad de soluciones contra el crimen organizado, que deben pasar por la defensa de los valores de los derechos humanos y las libertades.

La descripción de Trump

Tanto Felipe González como José María Aznar han descrito a Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, con el socialista mucho más crítico con el mandatario norteamericano, un «peligro serio» y un «gran estratega del caos global» en su opinión. «Es un desastre sin paliativos, la única ventaja es que solo dura cuatro años, salvo que cambien la Constitución, que todo es posible. Con él, Putin no tiene límite de poder», ha explicado.

Aznar ha defendido la relación con EEUU y la importancia de la misma, ya que «España es más fuerte con una buena relación con Estados Unidos y con una presencia activa en Latinoamérica, y padece cuando eso no ocurre». «Perder la relación con Estados Unidos no quiere decir declarar que la guerra comercial contra el mundo nos parezca bien, porque no es así, pero sí que es necesario sentarse con el presidente americano», ha completado el máximo dirigente del Gobierno español entre 1996 y 2004.

«¿Qué falla en España ahora? La política, que funcionó durante muchos años, igual que en Iberoamérica, que tiene todo tipo de materias primas, pero le falla la organización del país», ha explicado Aznar en su comparecencia.