El ex presidente del Gobierno, Felipe González, ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «incumple» con la Constitución al no presentar los Presupuestos Generales del Estado porque considera que es una obligación de la Carta Magna. «Convoqué elecciones cuando no pude hacerlos», ha subrayado el que fuera líder socialista.

«La Constitución dice que debemos presentar un presupuesto tres meses antes de que acabe el año», ha mencionado este jueves en una charla organizada en Sevilla por la Asociación Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur). «Todavía hoy», ha incidido, «parece que el Gobierno está renunciando a hacer presupuestos para este año». «Sobre qué se va a discutir si no hay presupuestos, si tenían que haber estado presentado en septiembre del año pasado», ha manifestado González.

«El presupuesto no se hace sumando las reivindicaciones de unos y de otros y, una vez que se suman todas para ver si se tiene una hipotética mayoría, se va a ver donde se saca el ingreso necesario para cubrir esas necesidades», ha argumentado.

Una situación que el ex dirigente del PSOE considera que está agravada por los «momentos de incertidumbre». «Yo no he vivido un momento más incierto que estos, nunca, además creo que no lo ha habido, por eso digo que me preocupa sobre qué foco estamos haciendo el análisis», ha manifestado.

«Incumplimiento constitucional»

«Es un incumplimiento constitucional», ha valorado González desde la capital de Andalucía. «Yo, la primera vez que no pude hacer presupuestos, acabé el mandato de la Presidencia de la Unión Europea y convoqué elecciones», ha aseverado el que fuera secretario general de los socialistas.

Esta situación choca con el actual momento en el que se encuentra España, que lleva sin aprobar unas cuentas generales desde el año 2023. Desde entonces, ha habido elecciones y se ha conformado Gobierno, sin que se hayan podido redactar unos nuevos Presupuestos para el país.

El ex mandatario ha criticado que «desde hace dos años» se haya tenido que hacer «una teórica prórroga de Presupuestos», en palabras de González. Y es que, a ojos del ex dirigente del PSOE, su importancia radica en que es «el instrumento que define la voluntad política de un Gobierno, los ingresos, los gastos, el déficit y los objetivos».

En ese sentido, González ha defendido como «perfectamente factible» que «los dos grandes partidos» en nuestro país, PP y PSOE, gobernasen al estilo alemán, en una gran coalición. Además, ha recordado que esto ya se hizo durante la Transición tras la dictadura de Francisco Franco. Y ha afirmado que «de ninguna manera» era ANTES «más fácil» de lo que es ahora lograr un pacto entre esas formaciones: «Cada uno veníamos de un lugar completamente distinto y de una herencia de una dictadura».