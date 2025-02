Felipe González: «No van a quitar nada de deuda a nadie, nos la vamos a tragar entre todos»

Felipe González, ex presidente del Gobierno de España, ha asegurado que la quita de deuda impulsada por el Ejecutivo tras el acuerdo previo con ERC es «mentira» y que los ciudadanos la van «a pagar de una manera o de otra». González, que ha comparecido en la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios, afirma que desde el Gobierno de Pedro Sánchez «no van a quitar nada de deuda a nadie» y ha mandado un recado a María Jesús Montero, vicepresidenta y actual ministra de Hacienda.

El ex presidente ha reivindicado en su aparición de este miércoles un acuerdo entre partidos para la creación de una «comisión de Estado» de carácter «fundamentalmente técnico» sobre la DANA del pasado 29 de octubre, ya que hay que verla «con todo su dramatismo, primero como un fracaso de la política en general».

En el acto de la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios, ha participado Felipe González junto con otras personalidades como el presidente de la organización, Vicente Boluda, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Aprovechando su presencia en territorio valenciano, el más afectado por la DANA, González ha señalado que «sería absurdo» culpar a la política de provocar este fenómeno. «La naturaleza es más fuerte que nosotros y además tiene más memoria que nosotros», ha matizado.

No obstante, el ex presidente González ha rechazado «atribuir responsabilidad a unos o a otros», porque «ya están haciendo comisiones para esto» y «terminarán depurándose las responsabilidades que sean», aunque «aumentará la tensión entre las fuerzas políticas». Felipe ha añadido que «para gobernar no está mal ponerse en lo peor para evitarlo», y que «hay algunas cosas que son, como diría García Márquez, las crónicas de una muerte anunciada».

La petición de Felipe González para los políticos es ponerse de acuerdo «en una comisión de Estado» técnica. «Los técnicos se van a poner de acuerdo. Les va a costar, porque incluso desde el punto de vista técnico hay distintas perspectivas, pero deberíamos hacer una comisión de Estado, de todas las administraciones, para que un grupo de gente técnica especializada, desde ingeniería de montes hasta urbanistas, pasando por lo que quieran, trabajaran durante un tiempo». Esta propuesta está basada en un «proyecto que nos obligue a reparar algunas de las cosas que nos hemos reparado sabiendo que se nos podía venir encima una tragedia, no de esta magnitud».

Recado a la «candidata» Montero

En las declaraciones de Felipe González de este miércoles también ha habido hueco para recordar a María Jesús Montero que puede resultar incompatible su cargo como líder del PSOE en Andalucía con los puestos de responsabilidad que afronta en el Ejecutivo a nivel nacional. «Quien está sentada en la caja no puede estar repartiendo lo que hay en la caja y ser candidata», dijo sobre la potencial «candidata» del PSOE-A y actual ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno.